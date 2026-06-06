Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 9 sắp cập bến hàng loạt điện thoại Galaxy

Phong Đỗ
Phong Đỗ
06/06/2026 17:29 GMT+7

Không để người dùng chờ lâu, Samsung hé lộ thời điểm tung bản cập nhật ổn định One UI 9.

Google đang chuẩn bị phát hành hệ điều hành Android 17 mới, nhiều khả năng là trước khi tháng 6.2026 khép lại. Ngay sau đó, các dòng điện thoại Samsung Galaxy nhận bản cập nhật này cũng sẽ đồng thời được nâng cấp lên giao diện phần mềm One UI 9 mới. Nhờ cam kết hỗ trợ cập nhật lớn kéo dài từ 4 - 7 năm của Samsung, một số lượng khổng lồ các thiết bị Galaxy - trong đó có cả những dòng máy ra mắt từ năm 2023 - đều chính thức đủ điều kiện đón nhận bước tiến phần mềm quan trọng này để trải nghiệm hiệu suất mượt mà hơn cùng bộ công cụ AI mới mẻ.

One UI 9 sắp cập bến hàng loạt điện thoại Galaxy - Ảnh 1.

Android 17 chuẩn bị đổ bộ tới các thiết bị Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Danh sách các thiết bị Galaxy sắp đón One UI 9 (Android 17)

Không giống như Apple hay Google phát hành đồng loạt, Samsung sẽ triển khai cập nhật theo lộ trình từng bước một. Các dòng flagship và điện thoại màn hình gập đời mới nhất sẽ được ưu tiên đi đầu. Danh sách thiết bị cao cấp chắc chắn lên đời sẽ gồm toàn bộ các mẫu máy thuộc Galaxy S23, S24, S25, S26 series; các dòng màn hình gập từ thế hệ Z Fold5, Z Flip5 cho đến các phiên bản mới như Z Fold8, Z Flip8 và cả dòng Z TriFold. Đối với phân khúc tầm trung và giá rẻ như các chuỗi series A (từ A15 đến A57), series M (M15 đến M56) và dòng F, người dùng sẽ phải chờ đợi muộn hơn một vài tháng tùy thuộc theo khu vực và nhà mạng.

Tính đến đầu tháng 6.2026, Samsung đã phát hành chương trình One UI 9 Beta dựa trên Android 17 từ giữa tháng 5 dành riêng cho Galaxy S26 series tại các thị trường như Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ và Ba Lan qua ứng dụng Samsung Members. Phiên bản One UI 9 bản ổn định đầu tiên dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 7.2026, nhiều khả năng xuất hiện cùng lúc với sự kiện ra mắt của bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Z Flip8, trước khi phủ sóng diện rộng xuống các dòng máy cũ hơn và phân khúc tầm trung vào cuối năm.

Có thể thấy, làn sóng cập nhật Android 17 và One UI 9 là một tin vui lớn khẳng định dịch vụ hậu mãi bền vững của Samsung dành cho người dùng Galaxy. Dù lộ trình triển khai có sự phân tách thời gian rõ rệt giữa các phân khúc, việc chuẩn bị sẵn sàng bằng cách sao lưu dữ liệu và theo dõi thông báo hệ thống sẽ giúp người dùng chủ động đón nhận các cải tiến bảo mật tối ưu cùng những công nghệ AI đột phá nhất trong năm nay.

Tin liên quan

Galaxy A27 bất ngờ lộ loạt màu sắc mới

Galaxy A27 bất ngờ lộ loạt màu sắc mới

Không chỉ có màu sắc mới, Galaxy A27 sẽ mang đến một nâng cấp đáng giá so với thế hệ tiền nhiệm.

Khám phá thêm chủ đề

Google Samsung One UI 9 Android 17 bản cập nhật hệ điều hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận