One UI 9 sắp cập bến hàng loạt điện thoại Galaxy

Google đang chuẩn bị phát hành hệ điều hành Android 17 mới, nhiều khả năng là trước khi tháng 6.2026 khép lại. Ngay sau đó, các dòng điện thoại Samsung Galaxy nhận bản cập nhật này cũng sẽ đồng thời được nâng cấp lên giao diện phần mềm One UI 9 mới. Nhờ cam kết hỗ trợ cập nhật lớn kéo dài từ 4 - 7 năm của Samsung, một số lượng khổng lồ các thiết bị Galaxy - trong đó có cả những dòng máy ra mắt từ năm 2023 - đều chính thức đủ điều kiện đón nhận bước tiến phần mềm quan trọng này để trải nghiệm hiệu suất mượt mà hơn cùng bộ công cụ AI mới mẻ.

Android 17 chuẩn bị đổ bộ tới các thiết bị Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Danh sách các thiết bị Galaxy sắp đón One UI 9 (Android 17)

Không giống như Apple hay Google phát hành đồng loạt, Samsung sẽ triển khai cập nhật theo lộ trình từng bước một. Các dòng flagship và điện thoại màn hình gập đời mới nhất sẽ được ưu tiên đi đầu. Danh sách thiết bị cao cấp chắc chắn lên đời sẽ gồm toàn bộ các mẫu máy thuộc Galaxy S23, S24, S25, S26 series; các dòng màn hình gập từ thế hệ Z Fold5, Z Flip5 cho đến các phiên bản mới như Z Fold8, Z Flip8 và cả dòng Z TriFold. Đối với phân khúc tầm trung và giá rẻ như các chuỗi series A (từ A15 đến A57), series M (M15 đến M56) và dòng F, người dùng sẽ phải chờ đợi muộn hơn một vài tháng tùy thuộc theo khu vực và nhà mạng.

Tính đến đầu tháng 6.2026, Samsung đã phát hành chương trình One UI 9 Beta dựa trên Android 17 từ giữa tháng 5 dành riêng cho Galaxy S26 series tại các thị trường như Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ và Ba Lan qua ứng dụng Samsung Members. Phiên bản One UI 9 bản ổn định đầu tiên dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 7.2026, nhiều khả năng xuất hiện cùng lúc với sự kiện ra mắt của bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Z Flip8, trước khi phủ sóng diện rộng xuống các dòng máy cũ hơn và phân khúc tầm trung vào cuối năm.

Có thể thấy, làn sóng cập nhật Android 17 và One UI 9 là một tin vui lớn khẳng định dịch vụ hậu mãi bền vững của Samsung dành cho người dùng Galaxy. Dù lộ trình triển khai có sự phân tách thời gian rõ rệt giữa các phân khúc, việc chuẩn bị sẵn sàng bằng cách sao lưu dữ liệu và theo dõi thông báo hệ thống sẽ giúp người dùng chủ động đón nhận các cải tiến bảo mật tối ưu cùng những công nghệ AI đột phá nhất trong năm nay.