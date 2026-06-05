Samsung sắp tung tính năng bảo mật 'cực xịn' cho One UI 9

Điện thoại Samsung Galaxy từ nhiều năm nay đã sở hữu chế độ khóa bảo mật nghiêm ngặt (lockdown mode). Đây là một tùy chọn thủ công nằm gọn bên trong menu nguồn, giúp vô hiệu hóa lập tức tính năng mở khóa bằng dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt và ép người dùng phải nhập mã PIN để truy cập thiết bị. Đây được xem là giải pháp hữu ích trong những tình huống khẩn cấp khi người dùng bị ép buộc phải mở khóa máy bằng sinh trắc học. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là hầu hết người dùng đều không biết đến sự tồn tại của tính năng này hoặc chưa từng sử dụng. Để khắc phục, phiên bản giao diện One UI 9 mới sẽ thay đổi hoàn toàn bằng cách loại bỏ quyền lựa chọn thủ công của người dùng và chuyển sang cơ chế tự động.

Menu nguồn của One UI 9 được nâng cấp khả năng bảo mật ẢNH: SAMMY FANS

Bất ngờ có thay đổi lớn trên menu nguồn của One UI 9

Theo phát hiện từ trang tin Sammy Fans và các thành viên cộng đồng Reddit, phiên bản thử nghiệm One UI 9 Beta 2 (dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 17) đã thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của menu nguồn. Nút khóa bảo mật nghiêm ngặt chuyên dụng trước đây đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào vị trí đó là mục thông tin y tế, một tùy chọn mang tính hữu ích thực tế hơn cho những người ứng phó đầu tiên trong các tình huống khẩn cấp. Mặc dù nút bấm biến mất, chế độ khóa bảo mật nghiêm ngặt không hề bị xóa bỏ mà đã được chuyển sang chế độ kích hoạt tự động.

Giờ đây, ngay tại khoảnh khắc người dùng mở menu nguồn lên rồi tắt nó đi, One UI 9 sẽ lập tức kích hoạt chế độ khóa bảo mật, khóa chặt điện thoại và vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng nhận diện dấu vân tay lẫn khuôn mặt. Cách duy nhất để mở khóa thiết bị lúc này là nhập mã PIN, hình mẫu hoặc mật khẩu.

Sự thay đổi này mang lại cải tiến vượt trội hơn một cách đáng kể so với thiết lập cũ. Cách triển khai thủ công trước đây đòi hỏi người dùng phải suy nghĩ thật tỉnh táo và sáng suốt trong một khoảnh khắc căng thẳng để tìm đúng vị trí nút bấm rồi nhấn vào trước khi bị người khác ép giao điện thoại hoặc bị giật máy khỏi tay. Trong khi đó, cách triển khai mới đã loại bỏ hoàn toàn gánh nặng nhận thức này. Việc đưa tay tìm và bấm nút nguồn cạnh sườn vốn là một phản xạ tự nhiên, bản năng của con người khi cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Samsung đã biến chính bản năng tự nhiên đó thành một hành động bảo mật an toàn hiệu quả mà không cần người dùng phải thực hiện thêm bất kỳ bước bổ sung phức tạp nào.