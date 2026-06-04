5 ứng dụng mặc định trên Samsung Galaxy nên cân nhắc xóa bỏ

Samsung luôn là một trong những nhà sản xuất tạo ra các dòng điện thoại tốt nhất thị trường hiện nay. Thế nhưng, có một vấn đề muôn thuở mà bất kỳ người dùng nào cũng phải đối mặt khi sở hữu thiết bị là các phần mềm rác (bloatware) và các ứng dụng được cài đặt sẵn.

Ngay cả khi chiếc Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất, bộ nhớ máy cũng bị lãng phí hàng chục GB cho các ứng dụng thừa thãi của Samsung, Microsoft hay các trò chơi ngẫu nhiên. Dưới đây là 5 ứng dụng của chính Samsung mà một chuyên gia với 14 năm kinh nghiệm mua và đánh giá thiết bị Galaxy trên trang How-to-Geek khuyên mọi người nên gỡ cài đặt hoặc tắt ngay để tối ưu hóa không gian lưu trữ.

Có những ứng dụng nên gỡ bỏ khi vừa 'đập hộp' điện thoại Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Samsung TV Plus

Samsung TV Plus là dịch vụ xem truyền hình và phim ảnh miễn phí đi kèm quảng cáo do chính Samsung phát triển. Mặc dù ứng dụng này không yêu cầu người dùng phải đăng ký gói hội viên, nhập thẻ tín dụng hay đăng nhập tài khoản, nhưng giá trị nó mang lại không cao. Nội dung trên nền tảng này hầu hết là các chương trình cũ vốn đã có sẵn trên nhiều dịch vụ phát trực tuyến khác, trong khi lượng quảng cáo xuất hiện lại dày đặc. Thực tế, chúng ta đã có quá đủ ứng dụng giải trí trên điện thoại, vì vậy hãy mạnh dạn nhấn nút gỡ cài đặt để giải phóng bộ nhớ.

Trình duyệt Samsung Internet

Về mặt lý thuyết, một chiếc điện thoại chỉ cần một trình duyệt web, giống như việc bạn chỉ cần một bàn phím hay một ứng dụng gọi điện. Dù Samsung Internet là một trình duyệt hoạt động khá nhanh, có thể tùy biến tốt và dùng ổn, nhưng nó lại trở nên hoàn toàn thừa thãi khi đứng cạnh Google Chrome, ứng dụng vốn được cài sẵn trên hầu hết các máy Android. Do đều xây dựng trên cùng mã nguồn Chromium nhưng lại kém bóng bẩy và thiếu độ hoàn thiện so với Chrome (vốn là trình duyệt được nhiều người sử dụng đồng bộ trên các thiết bị khác), Samsung Internet là thứ không cần thiết phải giữ lại.

Samsung Global Goals

Đây là ứng dụng nhân đạo được cài sẵn nhằm thể hiện các mục tiêu năng lượng tái tạo và chiến dịch sản phẩm sạch của hãng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế với ứng dụng này lại mang đến cảm giác kỳ cục khi liên tục yêu cầu người dùng quyên góp tiền hoặc ép xem quảng cáo để lấy kinh phí hỗ trợ cộng đồng. Việc xuất hiện các thông điệp kêu gọi quyên góp ngay trên chiếc điện thoại mà bản thân phải bỏ tiền túi ra mua là điều không mấy dễ chịu. Bạn hoàn toàn có thể ủng hộ các mục đích tốt đẹp này bằng cách khác, rồi gỡ cài đặt ứng dụng để lấy lại không gian lưu trữ.

Samsung Tips

Ứng dụng này đóng vai trò như một trung tâm chia sẻ các mẹo sử dụng, hướng dẫn tính năng và thông báo phần mềm mới từ Samsung. Công cụ này có thể phần nào hữu ích đối với những người lần đầu tiên mua máy chuyển từ iPhone hoặc Pixel sang. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng sở hữu một chiếc điện thoại Galaxy trước đó, ứng dụng này hoàn toàn vô giá trị. Thậm chí, độ lạc hậu của ứng dụng còn thể hiện ở việc các hình ảnh minh họa trên Galaxy Store vẫn đang hiển thị giao diện One UI 6 cũ, trong khi hệ thống hiện tại đã tiến tới One UI 8.5 và chuẩn bị lên One UI 9.

Samsung Notes

Ứng dụng ghi chú mặc định của Samsung thực chất quá cơ bản và không sở hữu kho tính năng phong phú như các đối thủ nặng ký hiện nay như Evernote hay Google Keep. Trừ khi bạn là một trong số ít những người có thói quen sử dụng bút S-Pen với tần suất dày đặc trên các dòng máy như Galaxy S26 Ultra hoặc các dòng Note cũ, còn không, Samsung Notes sẽ hoàn toàn bị lép vế trước hệ sinh thái ứng dụng văn phòng của Google hay Microsoft mà đa số người dùng đang gắn bó.