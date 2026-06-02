Hàng loạt dòng Galaxy giá rẻ đón One UI 8.5

Phong Đỗ
02/06/2026 10:14 GMT+7

Samsung bất ngờ 'nhấn nút' kích hoạt hàng loạt bản cập nhật One UI 8.5 cho các mẫu Galaxy giá rẻ.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc smartphone dòng Galaxy A, Galaxy M hay một chiếc máy tính bảng dòng Lite của Samsung, hãy kiểm tra mục cài đặt ngay lập tức. Samsung vừa mang đến một bất ngờ lớn khi đồng loạt 'mở cửa kho' cập nhật One UI 8.5 phiên bản ổn định cho các dòng máy tầm trung dễ tiếp cận nhất hiện nay.

One UI 8.5 đổ bộ từ máy tính bảng đến loạt smartphone tầm trung

Trọng tâm của chiến dịch cập nhật phần mềm lần này gọi tên mẫu máy tính bảng Galaxy Tab S10 Lite. Sau vài ngày phát hành giới hạn tại quê nhà Hàn Quốc, Samsung đã chính thức nhấn nút mở rộng gói cập nhật One UI 8.5 ra phạm vi toàn cầu, gồm cả châu Á, châu Âu, Mỹ Latin và Mỹ. Thiết bị ra mắt từ giữa năm 2025 đang được 'thay máu' toàn diện để sẵn sàng cho bước nhảy vọt lên Android 17 vào cuối năm.

Hàng loạt điện thoại Galaxy giá rẻ nhận được One UI 8.5

Ngay sau máy tính bảng, làn sóng One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16 (và Android 16 QPR2) cũng đã chính thức đổ bộ lên những mẫu smartphone tầm trung phổ biến nhất của hãng, gồm có:

  • Cặp đôi bán chạy Galaxy A55 và Galaxy A35: Chính thức được mở rộng nâng cấp diện rộng tại thị trường Ấn Độ và toàn bộ khu vực châu Âu.
  • 'Cựu vương' dòng A (Galaxy A54, A34 và A25): Đồng loạt nhận phiên bản ổn định chính thức tại Hàn Quốc (với các tên gọi nội địa như Galaxy Quantum 4). Các tệp cập nhật OTA đang được tối ưu hóa để sẵn sàng phủ sóng toàn cầu trong vài ngày tới.
  • Galaxy M36: Chính thức nhận gói cập nhật nặng tới 3 GB, đi kèm bản vá bảo mật mới nhất tháng 5.2026.

Hiện tại, tốc độ phủ sóng của Samsung đang khá nhanh. Người dùng không cần thực hiện các bước phức tạp, chỉ cần vào mục Cài đặt (Settings) > Cập nhật phần mềm (Software update) > chọn Tải về và cài đặt (Download and install).

Do dung lượng các bản cập nhật dao động từ dưới 400 MB (đối với người dùng chạy bản Beta) lên tới tận 3 GB (đối với người dùng nâng cấp từ One UI 8.0), hãy đảm bảo thiết bị của bạn đang được kết nối với mạng Wi-Fi ổn định và dung lượng pin trên 50% để quá trình nâng cấp diễn ra an toàn nhất.

