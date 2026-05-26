Hàng loạt laptop HP cao cấp đột ngột biến thành 'cục gạch' sau một đêm

Hệ thống phân phối bản vá tự động của Microsoft vốn được xem là 'tấm khiên' bảo vệ người dùng, nhưng mới đây, nó lại trở thành nỗi ám ảnh đối với các chủ sở hữu laptop HP.

Nhiều người dùng laptop HP phẫn nộ vì sự cố bản cập nhật Windows

Theo đó, trên khắp các diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật và cộng đồng Reddit, hàng ngàn người dùng đang đồng loạt kêu cứu vì thiết bị của họ đột ngột mất khả năng khởi động, quạt tản nhiệt rú lên hết công suất hoặc liên tục rơi vào vòng lặp 'màn hình xanh chết chóc' (BSOD) không lối thoát. Thủ phạm được xác định chính là các bản cập nhật firmware BIOS vừa được HP đẩy lên hệ thống Windows Update.

Hàng loạt laptop HP gặp sự cố BIOS nghiêm trọng sau khi cập nhật Windows ẢNH: PHONG ĐỖ

Sự cố nghiêm trọng này ban đầu được ghi nhận đối với dòng máy trạm cao cấp ZBook Ultra G1a. Một người dùng cho biết, sau khi hệ thống tự động cài đặt bản vá, chiếc máy tính phục vụ công việc hằng ngày của anh đã hoàn toàn bị treo cứng ở logo khởi động. Ngay sau đó, hàng loạt người dùng EliteBook X G1a cũng báo cáo tình trạng tương tự.

Điều đáng nói là các bản vá BIOS này được HP dán nhãn là 'bản cập nhật quan trọng' (Critical). Khi được đưa lên Windows Update, hệ điều hành sẽ tự động tải và cài đặt ngầm mà không cần sự cho phép từ người dùng. Chính cơ chế ép buộc này đã tước đi cơ hội trì hoãn của các chuyên gia và đẩy hàng loạt thiết bị vào thế 'mọi sự đã rồi'. Các chuyên gia công nghệ đã khoanh vùng và chỉ đích danh các phiên bản firmware gây sự cố gồm 01.04.03 và 01.04.05 (trên dòng ZBook), cùng 01.03.11 và 01.05.00 (trên dòng EliteBook).

Khác với các lỗi phần mềm thông thường có thể dễ dàng gỡ bỏ, firmware BIOS là phần mềm cốt lõi nằm bên dưới hệ điều hành, chịu trách nhiệm điều khiển phần cứng. Khi BIOS bị lỗi, chiếc máy tính sẽ rơi vào trạng thái 'Brick', không thể khởi động theo đúng với nghĩa đen. Viễn cảnh khôi phục lại trạng thái ban đầu là rất khó khăn. Một số kỹ sư công nghệ cho biết họ chỉ có thể cứu máy bằng tính năng hạ cấp BIOS qua mạng của HP, nhưng điểm đáng lo ngại là tính năng này chỉ nhận diện khi cắm qua một bộ chuyển đổi USB-C sang Ethernet chính hãng của HP.

Đây không phải lần đầu tiên HP gây ra sự cố như vậy. Vào năm 2024, một bản cập nhật BIOS lỗi tương tự cũng đã tàn phá dòng máy ProBook của hãng, làm dấy lên những nghi ngại lớn về quy trình kiểm thử lỏng lẻo trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Sự cố này diễn ra ngay khi Microsoft đang tuyên chiến với các bản cập nhật kém chất lượng từ bên thứ ba trên Windows Update.

Hiện tại, HP đã lên tiếng thừa nhận sự cố nhưng vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp khắc phục triệt để bằng phần mềm. Hãng hiện chỉ biết khuyến cáo các nạn nhân liên hệ với trung tâm bảo hành gần nhất để được khắc phục.