Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Tại sao cùng một sợi cáp USB-C mà máy này sạc nhanh, máy kia lại không?

Phong Đỗ
15/04/2026 09:33 GMT+7

Giải mã bí ẩn bên trong USB-C, khi không phải sợi cáp nào cũng được tạo ra như nhau.

Dù có chung thiết kế đầu cắm, thực tế bên trong mỗi sợi cáp USB-C lại là một hệ thống linh kiện hoàn toàn khác nhau. Việc thiếu nhãn mác thông số rõ ràng đang biến loại cáp 'vạn năng' này thành nỗi phiền toái khi người dùng không thể phân biệt được khả năng truyền tải thực tế của chúng.

Những thứ quyết định sức mạnh của USB-C

Khác biệt lớn nhất nằm ở số lượng lõi dây và các chip điều khiển tích hợp. Hai sợi cáp trông giống hệt nhau có thể mang những đặc tính kỹ thuật riêng biệt. Đầu tiên, những sợi cáp thông thường chỉ tải được dòng điện 3A (khoảng 60W). Để đạt mức 5A (lên đến 100W hoặc 240W), cáp sạc bắt buộc phải có chip E-marker để điều phối năng lượng an toàn.

Tại sao cùng một sợi cáp USB-C mà máy này sạc nhanh, máy kia lại không? - Ảnh 1.

Ngoại hình giống nhau nhưng không phải cáp USB-C nào cũng như nhau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Ngoài ra, một sợi cáp USB-C giá rẻ có thể chỉ hỗ trợ chuẩn USB 2.0 với tốc độ chậm chạp, trong khi các loại cáp cao cấp hỗ trợ USB4 cho phép truyền tệp tin dung lượng lớn chỉ trong vài giây.

Tại sao thiết bị đôi khi sạc chậm hoặc không nhận cáp?

Vấn đề này thường không nằm ở việc cáp bị hư mà do sự xung đột trong giao thức kết nối, cụ thể:

  • Giao thức Power Delivery (USB-PD): Cáp hỗ trợ USB-PD sẽ thực hiện một bước 'thương lượng' (negotiation) giữa nguồn điện và thiết bị. Nếu cáp không hỗ trợ hoặc không có chip E-marker, hệ thống sẽ tự động hạ công suất xuống mức an toàn thấp nhất (thường là 15W), dẫn đến sạc chậm.
  • Chân cấu hình (Configuration Pin): Khác với chuẩn USB-A cũ, USB-C sử dụng các chân cấu hình để xác định hướng dòng điện. Các thiết bị ngoại vi giá rẻ thường thiếu khả năng giao tiếp với các chân này, khiến dòng điện không được kích hoạt để chạy qua cáp.

Người dùng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ các ký hiệu tiêu chuẩn USB-IF trên bao bì hoặc lựa chọn cáp từ các nhà sản xuất có công bố thông số chi tiết để tránh lãng phí và đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Tin liên quan

Điều ít người biết về tuổi thọ của USB và thẻ nhớ

USB và thẻ nhớ của bạn có thể tự 'hỏng' dù không sử dụng, dưới đây là lý do.

Khám phá thêm chủ đề

cáp USB-C sạc nhanh Thông số USB-PD
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận