Điều ít người biết về tuổi thọ của USB và thẻ nhớ

Mặc dù các giải pháp lưu trữ đám mây ngày nay phổ biến, nhưng USB và thẻ nhớ vẫn là những vật bất ly thân để chuyển dữ liệu nhanh hoặc làm bộ nhớ mở rộng cho camera, điện thoại. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi đó là một cơ chế vật lý khắc nghiệt khi các ô nhớ Flash sẽ bị 'bào mòn' sau mỗi lần ghi và xóa.

'Đồng hồ đếm ngược' tuổi thọ của dữ liệu trên USB và thẻ nhớ

Không giống như ổ cứng HDD truyền thống sử dụng đĩa quay, USB và thẻ SD lưu trữ điện tích trong các bóng bán dẫn. Độ bền của chúng được đo bằng chu kỳ ghi xóa (P/E).

Hầu hết các dòng USB và thẻ nhớ phổ thông hiện nay sử dụng kiến trúc TLC (Triple-Level Cell), với tuổi thọ chỉ khoảng 3.000 lần ghi xóa. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng thẻ nhớ cho các tác vụ ghi đè liên tục như camera hành trình mà không chọn đúng loại chuyên dụng (High Endurance), thiết bị sẽ sớm trở thành một 'cục gạch' vô dụng chỉ sau một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, một sai lầm phổ biến là dùng USB hoặc thẻ nhớ làm nơi lưu trữ tư liệu lâu dài. Các chuyên gia cảnh báo bộ nhớ Flash hoạt động dựa trên việc 'bẫy điện tích'. Nếu bạn không cắm điện cho thiết bị trong nhiều năm, các điện tích này sẽ bị rò rỉ, dẫn đến hiện tượng mất dữ liệu.

Ngoài ra, những yếu tố môi trường như nhiệt độ khắc nghiệt và độ ẩm cao tại Việt Nam cũng là 'kẻ thù' số một, có thể rút ngắn tuổi thọ 10 năm lý thuyết của thiết bị xuống chỉ còn phân nửa.

Làm thế nào để 'kéo dài tuổi thọ'?

Để không khiến các file quan trọng bị lỗi vì sai lầm trong việc lưu trữ dữ liệu, người dùng nên hình thành những thói quen sau:

Cắm điện định kỳ : Hãy cắm các thiết bị lưu trữ vào máy tính ít nhất một lần mỗi năm để làm 'mới' và 'sạc điện' cho các ô nhớ.

Sử dụng tính năng Eject Safely : Việc rút USB đột ngột có thể không làm cháy linh kiện ngay, nhưng sẽ làm hỏng bảng mục lục tập tin (file index), khiến máy tính không thể đọc được dữ liệu.

Chọn đúng loại chip nhớ: Nếu dùng cho mục đích quan trọng, hãy tìm kiếm các dòng sử dụng chip MLC hoặc SLC dù giá thành cao hơn nhưng độ bền gấp hàng chục lần.

Nhìn chung, nên nhớ rằng USB và thẻ nhớ được sinh ra để vận chuyển và lưu trữ tạm thời. Đừng bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào chúng để chứa đựng dữ liệu quan trọng lâu dài.