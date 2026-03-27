3 thiết bị không nên cắm vào cổng USB trên màn hình máy tính

Phong Đỗ
27/03/2026 16:00 GMT+7

Cổng USB trên màn hình tuy tiện lợi nhưng không nên cắm 3 thiết bị này vào.

Nhiều game thủ và dân văn phòng hiện nay có thói quen tận dụng triệt để các cổng USB trên màn hình để làm gọn dây cáp. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi đó là những giới hạn về băng thông và dòng điện mà nếu không chú ý, bạn đang tự làm chậm hệ thống của chính mình, thậm chí gây ra tình trạng chập chờn khó chịu.

Có những thứ không nên cắm vào ổ USB của màn hình

1. Ổ cứng rời và USB tốc độ cao

Sai lầm phổ biến nhất là cắm các loại USB 3.0 hoặc ổ cứng SSD di động vào màn hình. Thực tế, đa số cổng USB trên màn hình chỉ đóng vai trò 'tiếp sức' với chuẩn cũ (thường là USB 2.0). Việc truyền tải dữ liệu qua cầu nối này không khác gì bắt một chiếc siêu xe chạy trong hẻm nhỏ. Nếu bạn muốn sao chép dữ liệu nhanh, hãy bỏ qua màn hình và cắm trực tiếp vào cổng USB trên mainboard hoặc laptop để tận dụng tối đa băng thông.

2. USB Hub

Việc cắm một bộ chia USB (Hub) vào cổng USB của màn hình là cách nhanh nhất để làm quá tải nguồn điện. Các cổng này thường chỉ cung cấp mức năng lượng tối thiểu (khoảng 2,5 W) cho chuột hoặc bàn phím. Khi phải gánh thêm một chiếc Hub với hàng chục thiết bị ngoại vi khác, tình trạng sụt áp, mất kết nối giữa chừng hoặc thiết bị không hoạt động đúng công suất là điều khó tránh khỏi.

3. Adapter hình ảnh

Cổng USB Type-A trên màn hình về cơ bản không phải là cổng xuất hình ảnh. Nhiều người cố gắng cắm adapter chuyển đổi sang HDMI để nối thêm màn hình phụ, nhưng kết quả thường chỉ là một màn hình đen kịt. Trừ khi bạn sở hữu các dòng màn hình cao cấp dùng chuẩn USB-C (DisplayPort Alt Mode) hỗ trợ truyền tải đa phương tiện, còn không, hãy quên việc dùng các cổng USB thông thường này để mở rộng không gian hiển thị.

Lời khuyên

Hãy dành các cổng USB trên màn hình cho những thiết bị tiêu thụ điện thấp và không yêu cầu băng thông cao như chuột, bàn phím, hoặc đèn LED trang trí. Những tác vụ nặng về dữ liệu và nguồn điện hãy luôn ưu tiên các cổng cắm trực tiếp trên máy tính.

Sai lầm khi lau màn hình OLED nhiều người đang mắc phải

