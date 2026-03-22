Sai lầm khi lau màn hình OLED nhiều người đang mắc phải

Kiến Văn
Kiến Văn
22/03/2026 17:12 GMT+7

Khi vệ sinh màn hình phẳng như TV OLED hoặc màn hình máy tính, việc sử dụng khăn giấy và nước là điều không nên.

Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng khăn lau vi sợi là lựa chọn tốt nhất để làm sạch màn hình một cách an toàn và triệt để. Tuy nhiên, không phải khăn lau vi sợi nào cũng giống nhau. Người dùng được khuyến cáo chọn loại khăn có hàm lượng chất liệu mềm mại và khả năng thấm hút tốt để đạt được hiệu quả làm sạch tối ưu.

Sai lầm khi lau màn hình OLED nhiều người đang mắc phải - Ảnh 1.

Không phải mọi khăn lau vi sợi cũng được dùng để vệ sinh màn hình OLED

ẢNH: RTINGS

Sự khác biệt của khăn lau vi sợi

Khăn lau vi sợi được làm từ các vật liệu tổng hợp như polyester và polyamide nhằm làm sạch mà không gây trầy xước. Tỷ lệ giữa hai thành phần này có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu người dùng sử dụng khăn có tỷ lệ không phù hợp, mặc dù có thể loại bỏ một số vết bẩn, nhưng có nguy cơ tạo ra những vết xước mới trên màn hình.

Khăn lau vi sợi thường có tỷ lệ polyester cao hơn polyamide, vì polyester có tính mài mòn tốt giúp loại bỏ vết bẩn hiệu quả. Ví dụ, một chiếc khăn lau sàn có thể có tỷ lệ 80% polyester và 20% polyamide. Tuy nhiên, khi sử dụng khăn này trên màn hình OLED, khả năng chà xát mạnh có thể gây xước bề mặt. Do đó, khăn có hàm lượng polyamide cao hơn sẽ an toàn hơn cho màn hình.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể sử dụng khăn vi sợi với tỷ lệ 80/20, nhưng cần lau nhẹ nhàng. Lựa chọn tốt hơn là khăn có tỷ lệ 70% polyester và 30% polyamide để đảm bảo sự mềm mại và thấm hút tốt hơn, từ đó nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn và dấu vân tay mà không cần chà xát mạnh.

Lưu ý khi vệ sinh màn hình OLED

Khăn lau vi sợi được cho là rất lý tưởng đối với việc vệ sinh màn hình OLED nhờ khả năng thấm hút cao giúp giữ lại bụi và chất lỏng gấp nhiều lần trọng lượng của nó. Tuy nhiên, hãy nhớ giặt sạch khăn nếu nó bị rơi xuống đất để tránh cuốn theo bụi bẩn.

Trong trường hợp không chắc chắn về loại khăn mà mình đang sử dụng, hãy thử vuốt nhẹ lên bề mặt khi khăn khô. Khăn lau vi sợi chuyên dụng cho màn hình sẽ mềm mại và mịn màng, trong khi khăn dùng trong gia đình thường cứng hơn và thô ráp hơn.

Bước đột phá giúp màn hình OLED có thể phát âm thanh

Bước đột phá giúp màn hình OLED có thể phát âm thanh

Mặc dù công nghệ màn hình đã phát triển nhưng nhiều sản phẩm vẫn gặp thách thức trong thiết kế, đặc biệt yêu cầu loa thanh ngoài cồng kềnh hoặc hệ thống loa đa kênh.

