Thói quen tưởng vô hại nhưng có thể sớm phá hỏng laptop

Laptop là một trong những khoản đầu tư lớn, khiến nhiều người chú trọng đến việc chăm sóc chúng, đặc biệt là khâu vệ sinh. Chúng ta có thể nghĩ việc vệ sinh laptop là đơn giản, tuy nhiên thực tế có những điều mà mọi người tuyệt đối không nên làm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí làm hư hỏng laptop.

Khăn lau cồn có thể gây ra nhiều vấn đề với màn hình laptop ẢNH: PCMAG

Sai lầm vệ sinh laptop nhiều người vẫn mắc phải

Một trong những vật dụng cần tránh xa khi vệ sinh laptop là khăn lau cồn (khăn ướt tẩm cồn). Dù rất hữu ích trong việc khử trùng nhiều bề mặt trong nhà, khăn lau cồn không phải là lựa chọn an toàn cho màn hình laptop. Nguyên nhân vì màn hình laptop có nhiều lớp bảo vệ, và cồn có thể làm mòn các lớp này theo thời gian.

Nếu chỉ sử dụng khăn lau cồn một lần, người dùng sẽ không thấy hậu quả ngay lập tức, nhưng khi sử dụng thường xuyên có thể gây hại nghiêm trọng. Đặc biệt, nếu laptop có màn hình cảm ứng, lớp phủ chống dầu và lớp phủ chống phản chiếu có thể bị hư hỏng do tác động của cồn.

Lớp phủ này giúp bảo vệ màn hình khỏi bụi bẩn và dầu mỡ, nhưng cồn có thể làm tan chảy chúng, khiến màn hình dễ bị bám bụi, dấu vân tay hay vết bẩn. Kết quả là màn hình sẽ trông loang lổ, buộc người dùng phải lau nhiều lần hơn nhưng hiệu quả lại không đi đến đâu.

Ngay cả bàn phím và bàn di chuột cũng bị ảnh hưởng bởi khăn lau cồn ẢNH: PCMAG

Không chỉ màn hình, khăn lau cồn có thể làm hỏng bàn phím và bàn di chuột, khiến lớp phủ phím mềm bị bong ra và bàn di chuột mất dần hiệu quả.

Vậy nên sử dụng gì để vệ sinh laptop? Thay vì dùng khăn lau cồn, người dùng hãy chọn một miếng vải sợi nhỏ. Đây là lựa chọn an toàn và hiệu quả, không gây mài mòn hay làm trầy xước màn hình. Việc tìm mua những miếng vải này tại các cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử khá dễ với mức giá hợp lý.

Bằng cách chú ý đến những thông tin trên, hy vọng rằng người dùng có thể chăm sóc và bảo vệ laptop của mình đúng cách, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.