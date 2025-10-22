Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

MacBook màn hình cảm ứng sắp thành hiện thực

Kiến Văn
Kiến Văn
22/10/2025 15:18 GMT+7

Steve Jobs từng chỉ trích ý tưởng về một chiếc MacBook có màn hình cảm ứng vào năm 2010 và khiến điều này mãi không xảy ra.

Theo PhoneArena, cố CEO Steve Jobs từng cho rằng MacBook màn hình cảm ứng "không hoạt động và rất tệ về mặt công thái học". Hơn một thập kỷ sau, Apple vẫn là một trong số ít nhà sản xuất máy tính xách tay không cung cấp sản phẩm này. Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho biết Apple có thể sẽ thay đổi quan điểm và phát hành một mẫu MacBook mới với màn hình cảm ứng vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Apple sắp phá lời thề của Steve Jobs chỉ vì lợi nhuận? - Ảnh 1.

Apple sắp phá 'lời thề' của Steve Jobs chỉ vì lợi nhuận?

ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên Apple đi ngược lại với những gì Steve Jobs đã tuyên bố. Ông từng khẳng định rằng không ai muốn smartphone màn hình lớn, nhưng iPhone 17 Pro Max với kích thước 6,9 inch hiện là sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Thời đại của Steve Jobs đã qua và hiện tại, Apple dường như chỉ có động lực duy nhất: lợi nhuận. Nếu việc sản xuất MacBook với màn hình cảm ứng mang lại lợi ích tài chính, Apple sẽ không ngần ngại thực hiện.

Apple không còn nghe theo lời Steve Jobs

Mặc dù ý tưởng về máy tính xách tay màn hình cảm ứng vẫn còn gây tranh cãi, nhưng thực tế cho thấy, việc sử dụng màn hình cảm ứng trên máy tính xách tay thường không mang lại trải nghiệm tốt. Các thử nghiệm trên máy tính xách tay Windows với màn hình cảm ứng cho thấy việc chạm vào màn hình thường gây bất tiện.

Trở lại những năm 2010, khi máy tính xách tay Windows thường có trackpad kém chất lượng, màn hình cảm ứng có thể được coi là một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi. Apple vẫn cung cấp trackpad vượt trội và nhiều đối thủ cạnh tranh cũng đã cải thiện đáng kể chất lượng trackpad của họ. Do đó, người dùng hiếm khi sử dụng màn hình cảm ứng trên các máy tính xách tay.

Apple sắp phá lời thề của Steve Jobs chỉ vì lợi nhuận? - Ảnh 2.

Lenovo IdeaPad 5x có thiết kế với khả năng chuyển đổi từ máy tính xách tay sang máy tính bảng khi cần

ẢNH: Lenovo

Ngoại lệ duy nhất là các mẫu máy tính xách tay như Lenovo Yoga mang đến khả năng chuyển đổi giữa chế độ máy tính xách tay và máy tính bảng. Trong trường hợp này, màn hình cảm ứng thực sự phát huy tác dụng, tương tự như trên các thiết bị như iPad hay Galaxy Tab. Tuy nhiên, đó là một loại thiết bị khác và trở thành nguyên nhân giải thích tại sao các sản phẩm như Surface Pro và iPad Pro lại trở nên phổ biến.

Cuộc chiến giữa di sản của Steve Jobs và lợi nhuận hiện tại của Apple vẫn đang tiếp diễn và tương lai của MacBook với màn hình cảm ứng sẽ là một điều đáng chờ đợi.

