Kỷ nguyên máy tính để bàn sắp kết thúc?

Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, các linh kiện máy tính đã được thu nhỏ và tiêu thụ ít điện năng hơn, điều này dẫn đến sự ra đời của máy tính di động.

Khi nhắc đến máy tính trước đây, người dùng thường nghĩ đến các hệ thống như 80286, được đặt trong một thùng máy tính để bàn màu be với màn hình CRT. Xu hướng sau đó dần chuyển sang thùng máy dạng tháp và trở thành lựa chọn phổ biến cho máy tính để bàn nhờ kích thước nhỏ gọn và khả năng chứa nhiều linh kiện.

Máy tính để bàn dần không còn được người tiêu dùng ưa chuộng ẢNH: YAHOO

Tuy nhiên, với sự phát triển của ổ SSD và tích hợp linh kiện, nhiều máy tính dạng tháp hiện đại trở nên lãng phí không gian. Máy tính để bàn vẫn mang lại tính linh hoạt và hiệu suất cao, nhưng việc nâng cấp từng linh kiện không còn phổ biến như trước. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng của các thiết kế mini-tower và mini-ITX.

Sự trỗi dậy của 'máy tính di động'

Kỷ nguyên máy tính để bàn dần bị đe dọa khi máy tính xách tay trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu tính toán hằng ngày. Với sức mạnh ngày càng tăng, hầu hết mọi người không thấy nhiều sự khác biệt giữa một chiếc máy tính xách tay giá 15 triệu đồng so với một máy tính để bàn mạnh mẽ.

Sự tiện lợi và tính di động của máy tính xách tay khiến chúng trở thành lựa chọn ưa thích. Kết quả là máy tính xách tay dần chiếm phần lớn thị phần máy tính bán ra, chẳng hạn số liệu quý 1/2024 của IDC chỉ ra rằng, khoảng 64% máy tính được bán ra là máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị 2 trong 1.

Ở lĩnh vực chơi game, mặc dù máy tính để bàn vẫn giữ vị trí quan trọng, nhưng máy tính xách tay với GPU mạnh mẽ cũng đang chiếm lĩnh thị trường. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ đám mây cho phép người dùng tiếp cận phần cứng cao cấp mà không cần sở hữu máy tính để bàn.

Máy tính xách tay ngày càng mạnh mẽ khiến máy tính để bàn không còn cần thiết ẢNH: REUTERS

Liệu máy tính để bàn có đang trên đà suy tàn?

Không dừng lại ở đó, người dùng giờ đây dường như không còn cần đến máy tính trong cuộc sống hằng ngày khi mà điện thoại và máy tính bảng đã cung cấp đủ chức năng. Gen Z và Alpha thậm chí có thể bước vào đại học mà không có kiến thức về máy tính, vì đơn giản là họ không có nhu cầu sử dụng.

Mặc dù không biến mất ngay lập tức, nhưng máy tính để bàn đang dần chuyển sang phân khúc thị trường ngách. Những người đam mê và chuyên gia vẫn coi trọng khả năng tùy chỉnh của máy tính để bàn, đặc biệt trong lĩnh vực chơi game. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy nhiều máy trạm cao cấp được đặt trong tủ rack và truy cập từ xa qua laptop.

Tất nhiên, máy tính để bàn dạng tháp có thể không biến mất ngay lập tức, nhưng chúng không còn là lựa chọn tốt nhất cho đa số người dùng. Theo thời gian, lý do để sở hữu một chiếc máy tính để bàn sẽ ngày càng giảm, chỉ còn lại những người thực sự đam mê công nghệ.