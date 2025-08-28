Những lý do tránh mua máy tính lắp ráp sẵn

Trong khi máy tính lắp ráp cho phép người dùng sở hữu một cách nhanh chóng, người dùng sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, từ chi phí cho đến khả năng tùy chỉnh cấu hình theo ý muốn.

Máy tính tự lắp ráp mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng ẢNH: K. VĂN

Chi phí cao hơn tự lắp

Máy tính lắp ráp sẵn thường có giá cao hơn so với việc tự lắp ráp hệ thống. Ví dụ, một PC chơi game tiêu chuẩn có giá khoảng 37 triệu đồng từ một thương hiệu lớn, trong khi phần cứng bên trong chỉ có giá khoảng 24 - 27 triệu đồng. Điều này có nghĩa người dùng phải trả thêm 30 - 40% chỉ để tiết kiệm thời gian lắp ráp. Với số tiền chênh lệch này, người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp linh kiện như GPU mạnh hơn hoặc tăng gấp đôi RAM.

Thậm chí, trong trường hợp người dùng cần tìm kiếm khóa kích hoạt Windows, việc mua các key hợp lệ vẫn còn rẻ hơn số tiền tiết kiệm được. Đặc biệt, người dùng cũng có thể tránh các phần mềm rác từ nhà sản xuất để hệ thống chạy mượt mà hơn.

Linh kiện độc quyền hạn chế nâng cấp

Khi mua máy tính từ các OEM như HP, Dell hay Lenovo, người dùng sẽ phải chấp nhận các linh kiện độc quyền. Vỏ máy, bộ nguồn và bo mạch chủ thường không tương thích với các linh kiện thông thường khiến việc nâng cấp trở nên khó khăn. Nếu muốn nâng cấp GPU hay CPU, người dùng có thể phải thay thế cả hệ thống.

Việc nâng cấp linh kiện bên trong máy tính lắp ráp sẵn là rất hạn chế ẢNH: K. VĂN

Người dùng nên ưu tiên máy tính tự lắp ráp với các linh kiện tiêu chuẩn để dễ dàng nâng cấp mà không cần thay thế bo mạch chủ cồng kềnh. Điều này không chỉ linh hoạt mà còn bền vững hơn, giảm thiểu lượng linh kiện tốt bị thải ra.

Kiểm soát chất lượng linh kiện

Chất lượng linh kiện cũng rất quan trọng. Mặc dù các OEM tiết lộ thông số kỹ thuật của máy tính nhưng lại không tiết lộ tên nhà sản xuất. Ví dụ ổ SSD NVMe 1 TB có thể là loại cao cấp như Samsung 980 Pro hoặc một mẫu cơ bản chậm hơn. Tương tự, RAM và các linh kiện khác cũng có thể là loại chất lượng thấp.

Khi lắp ráp máy tính, người dùng có thể chủ động chọn linh kiện và cảm thấy yên tâm hơn khi mua từ những thương hiệu uy tín. Với máy tính lắp ráp sẵn, người dùng thường không biết chính xác các linh kiện cho đến khi mua, với cách duy nhất để kiểm tra là tháo rời hệ thống và ảnh hưởng đến bảo hành.

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật

Hầu hết máy tính lắp ráp sẵn chỉ có chế độ bảo hành tiêu chuẩn 1 năm hoặc 2 năm nếu may mắn. Trong khi đó, các linh kiện riêng lẻ thường có chế độ bảo hành dài hơn, từ 3 đến 10 năm tùy loại. Khi máy tính lắp ráp sẵn gặp sự cố sau thời gian bảo hành, người dùng sẽ phải tự xử lý. Ngay cả trong thời gian bảo hành, việc gửi máy đi sửa chữa có thể trở thành cơn ác mộng vì phải trả thêm chi phí vận chuyển.

Việc bảo hành máy tính lắp ráp sẵn là một trải nghiệm không hề dễ chịu với nhiều người ẢNH: UK GAMING COMPUTERS

So với việc giao dịch trực tiếp với các nhà sản xuất linh kiện, việc xử lý sự cố với máy tính lắp ráp sẵn thường phức tạp hơn. Các nhà sản xuất linh kiện có chuyên môn sâu hơn và cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho sản phẩm của họ.

Lựa chọn giữa máy tính lắp ráp sẵn và tự lắp ráp

Tự lắp ráp máy tính có thể nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực tế không quá phức tạp. Chỉ cần một chút nghiên cứu và thời gian rảnh, người dùng có thể hoàn thành. Việc có một người quen có kinh nghiệm sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn.

Máy tính lắp ráp sẵn có những ưu điểm riêng, như sự tiện lợi trong trường hợp cần máy ngay hoặc khi tìm được ưu đãi tốt. Tuy nhiên, đối với những ai quan tâm đến chất lượng linh kiện và hiệu suất, tự lắp ráp máy tính thường là lựa chọn hợp lý hơn. Người dùng sẽ có toàn quyền kiểm soát linh kiện, giá trị tốt hơn và khả năng xây dựng một chiếc máy tính bền bỉ theo thời gian mà không tốn quá nhiều tiền. Sau khi trải nghiệm, người dùng sẽ không còn nhìn nhận máy tính lắp ráp sẵn theo cách cũ nữa.