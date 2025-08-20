Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điều gì xảy ra nếu tắt máy tính khi đang cập nhật

Kiến Văn
Kiến Văn
20/08/2025 07:35 GMT+7

Cập nhật máy tính là một phần thiết yếu trong việc bảo trì thiết bị, giúp cải thiện hiệu suất, sửa lỗi và tăng cường bảo mật.

Tuy nhiên, quá trình cập nhật có thể xảy ra những sự cố khác nhau, với nhiều tình huống dẫn đến việc máy tính bị tắt đột ngột như mất điện, pin laptop hết, hoặc vô tình đóng nắp laptop. Khi thiết bị bị tắt giữa chừng, người dùng thường nghĩ rằng máy tính sẽ khởi động bình thường và tiếp tục cập nhật ở lần khởi động tiếp theo. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

- Ảnh 1.

Hệ thống có thể gặp vấn đề khi đang ở giai đoạn "cài đặt" bản cập nhật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi quá trình cài đặt bản cập nhật bị gián đoạn, máy tính có thể gặp phải các vấn đề nghiêm trọng khi khởi động lại. Đối với máy tính Windows, điều này có thể dẫn đến tình trạng khởi động lại liên tục hoặc thông báo lỗi "Windows couldn't complete the updates". Trong khi đó, các thiết bị macOS hiện đại được bảo vệ tốt hơn nhờ vào việc áp dụng các bản cập nhật cho một ảnh chụp nhanh hệ thống riêng biệt nhằm cho phép quay lại phiên bản phần mềm trước khi khởi động.

Cách máy tính cập nhật hệ thống

Quá trình cập nhật hệ thống bao gồm hai giai đoạn: tải xuống và cài đặt. Nếu máy tính bị tắt trong giai đoạn tải xuống, rủi ro là rất nhỏ vì nó sẽ tiếp tục tải xuống từ vị trí đã dừng. Tuy nhiên, nếu tắt máy trong giai đoạn cài đặt, khả năng cao là hệ thống sẽ gặp trục trặc khi khởi động lại. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu đó là một bản cập nhật lớn, vì nó có thể liên quan đến việc thay thế các tệp hệ thống quan trọng.

Trung Quốc muốn giảm dần sử dụng chip Intel, AMD và hệ điều hành Windows

Để tránh những rắc rối này, người dùng nên dành thời gian cho việc cập nhật hệ thống. Nếu không thể thực hiện ngay, người dùng có thể tạm dừng hoặc lên lịch cập nhật.

Nếu vô tình làm gián đoạn quá trình cập nhật và máy tính gặp trục trặc khi khởi động lại, người dùng cũng không nên hoảng sợ. Đối với thiết bị Windows, hãy khởi động vào Windows Recovery Environment và chạy Startup Repair. Lưu ý rằng máy tính Windows 11 sẽ tự động vào Windows RE sau nhiều lần khởi động không đúng cách. Đối với máy Mac, hãy khởi động lại trong khi nhấn tổ hợp phím Command (⌘) + R để vào macOS Recovery và sử dụng tính năng First Aid để sửa lỗi ổ đĩa.

Để tránh mọi rắc rối, hãy luôn đảm bảo không ngắt quãng quá trình cập nhật phần mềm. Nếu gặp sự cố, hãy tìm cách giải quyết thay vì chỉ tắt máy với hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

