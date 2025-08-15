Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng Windows cần cập nhật ngay để vá 107 lỗ hổng nguy hiểm

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/08/2025 16:25 GMT+7

Bản vá "khổng lồ" tháng 8 của Microsoft sửa hơn 100 lỗ hổng, trong đó có 13 lỗi cực kỳ nguy hiểm trên Windows.

Theo Tom’s Guide, Microsoft vừa phát hành bản cập nhật "Patch Tuesday" định kỳ cho tháng 8.2025, trong đó vá tổng cộng 107 lỗ hổng bảo mật. Đáng báo động nhất là sự tồn tại của một lỗ hổng zero-day nghiêm trọng có thể cho phép tin tặc chiếm toàn quyền kiểm soát mạng. Người dùng và quản trị viên hệ thống Windows được khuyến cáo cập nhật ngay lập tức.

Trong bản cập nhật lần này, Microsoft đã xử lý một loạt điểm yếu an ninh, nhưng tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào lỗ hổng zero-day được định danh là CVE-2025-53779.

Người dùng Windows cần cập nhật ngay để vá 107 lỗ hổng nguy hiểm - Ảnh 1.

Người dùng Windows được khuyến cáo cập nhật bảo mật gấp

ẢNH: PHONG ĐỖ

Microsoft vá lỗ hổng zero-day nghiêm trọng trên Windows

Lỗ hổng này được mô tả là một lỗi leo thang đặc quyền (Privilege Vulnerability) trong Windows Kerberos, một thành phần cốt lõi của hệ thống xác thực trong Windows. Kẻ tấn công sau khi đã có quyền truy cập ban đầu vào mạng có thể khai thác lỗ hổng này để giành được đặc quyền quản trị viên tên miền - quyền lực cao nhất trong một hệ thống mạng, cho phép chúng kiểm soát hoàn toàn các máy tính và dữ liệu.

Mặc dù Microsoft lưu ý việc khai thác đòi hỏi kẻ tấn công phải có sẵn một số quyền truy cập nhất định, nhưng bản chất của một lỗ hổng zero-day (tức là đã được biết đến và có thể đang bị khai thác trước khi có bản vá) khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài lỗ hổng zero-day kể trên, bản cập nhật tháng 8 còn vá 106 lỗ hổng khác. Trong số này, có tới 13 lỗ hổng được xếp hạng "nghiêm trọng", gồm có:

  • 9 lỗ hổng cho phép thực thi mã từ xa (RCE)
  • 3 lỗ hổng có thể làm lộ thông tin nhạy cảm
  • 1 lỗ hổng leo thang đặc quyền

Các lỗi còn lại thuộc nhiều loại khác nhau như giả mạo, tấn công từ chối dịch vụ... cho thấy quy mô và tầm quan trọng của đợt cập nhật bảo mật lần này.

Với mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng zero-day CVE-2025-53779 và hàng loạt lỗ hổng nguy hiểm khác, Microsoft và các chuyên gia an ninh mạng đều đưa ra lời kêu gọi người dùng cá nhân và đặc biệt là các quản trị viên hệ thống trong doanh nghiệp cần ưu tiên cài đặt bản vá này càng sớm càng tốt để bảo vệ hệ thống trước nguy cơ bị tấn công. Lỗ hổng này được phát hiện và báo cáo cho Microsoft bởi nhà nghiên cứu Yuval Gordon của công ty an ninh mạng Akamai.

Microsoft gây khó cho người dùng muốn ở lại với Windows 10

Microsoft gây khó cho người dùng muốn ở lại với Windows 10

Chỉ còn hơn 2 tháng trước giờ G, Microsoft chốt điều kiện bắt buộc với những người dùng muốn tiếp tục sử dụng Windows 10.

