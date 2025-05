Xuất hiện chuẩn bộ nguồn 80 Plus mới

80 Plus Ruby sẽ là chuẩn bộ nguồn cung cấp hiệu suất tối ưu nhất trong tất cả các xếp hạng 80 Plus ở thời điểm hiện tại. CLEAResult, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững tại Bắc Mỹ, đã công bố chứng nhận này vào tháng 3, với mục tiêu đạt hiệu suất năng lượng lên đến 96,5% trên các tải thông thường.

80 Plus Ruby là tiêu chuẩn PSU cao cấp nhất hiện nay ẢNH: VideoCardz

Theo Divakar Jandhyala, Giám đốc Sản phẩm và Công nghệ của CLEAResult, việc đạt được tiêu chuẩn hoạt động cao nhất cho các trung tâm dữ liệu là rất quan trọng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng đang gia tăng nhanh chóng. Chứng nhận 80 Plus Ruby đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu quả năng lượng cho các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.

Hiệu suất năng lượng ấn tượng của 80 Plus Ruby

Trước đây, 80 Plus Titanium được xem là tiêu chuẩn cao nhất, cung cấp hiệu suất lên đến 96% ở mức tải 50%. Tuy nhiên, 80 Plus Ruby không chỉ vượt qua chứng nhận này ở mức tải 50% mà còn ở các mức tải 10%, 20% và 100%, với hiệu suất lần lượt là 91%, 95% và 92%. Đặc biệt, PSU được chứng nhận 80 Plus Ruby có thể đạt hiệu suất lên đến 90% ngay cả ở mức tải 5%, điều này giúp tiết kiệm điện năng đáng kể trong các tình huống mà máy chủ không cần nhiều tài nguyên.

So sánh 80 Plus Ruby với các tiêu chuẩn PSU 80 Plus trước đó ẢNH: CLEAResult

Jason Boehlke, Trưởng phòng năng lượng bền vững của CLEAResult, cho biết: "Đây là chuẩn mực ở cấp độ tiếp theo, cung cấp cho ngành công nghiệp tiêu chuẩn về cả hiệu suất và mức sử dụng năng lượng".

Một trong những sản phẩm đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn này là nguồn điện 5.500 W từ công ty PSU Delta Electronics của Trung Quốc. Sản phẩm hướng đến máy chủ AI (trí tuệ nhân tạo) với hiệu suất ấn tượng lên đến 97,5%. Dự kiến, nhiều PSU đạt chứng nhận 80 Plus Ruby sẽ sớm được giới thiệu, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu tiêu chuẩn này có được áp dụng rộng rãi cho thị trường tiêu dùng hay không.