Cắm ổ cứng rời liên tục có khiến dữ liệu 'bốc hơi'?

Nhiều người dùng lo sợ việc cắm ổ cứng rời liên tục sẽ khiến dữ liệu dễ bị mã độc 'nuốt chửng'. Thế nhưng, các chuyên gia lại đưa ra một thực tế phũ phàng hơn nhiều nếu thường xuyên rút chúng khỏi máy tính.

Tại sao rút ổ cứng rời lại khiến dữ liệu dễ mất hơn cả bị virus?

Trong giới công nghệ, câu hỏi có nên để ổ cứng ngoài kết nối liên tục với máy tính hay không vẫn luôn gây tranh cãi. Một bên lo ngại về mã độc tống tiền (ransomware) có thể mã hóa mọi dữ liệu nếu ổ cứng đang kết nối. Bên còn lại, trong đó có các chuyên gia hệ thống, lại khẳng định sai lầm của con người và sự đãng trí mới là mối nguy lớn nhất.

Việc cắm ổ cứng rời liên tục sẽ giúp dữ liệu an toàn hơn? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Việc sao lưu dữ liệu (backup) chỉ thực sự hiệu quả khi nó diễn ra tự động và đều đặn theo lịch trình. Khi rút ổ cứng ra để 'bảo vệ', người dùng đã vô tình phá vỡ quy trình tự động của máy tính. Thực tế cho thấy, hầu hết người dùng đều quên cắm lại ổ cứng sau đó, dẫn đến việc khi máy tính bất ngờ gặp sự cố, bản sao lưu gần nhất đã cũ từ... vài tháng trước.

Sự trì hoãn và tính hay quên của con người là rủi ro không thể đo lường, khiến việc để ổ cứng kết nối 24/7 trở thành lựa chọn an toàn hơn hẳn cho dữ liệu quan trọng.

Dù rủi ro bị mã hóa dữ liệu là có thật, nhưng tin tặc thường nhắm vào các doanh nghiệp lớn thay vì người dùng cá nhân. Hơn nữa, việc mã hóa một tệp sao lưu khổng lồ mất rất nhiều thời gian và cực kỳ dễ bị các phần mềm diệt virus hiện đại phát hiện trước khi kịp hoàn tất. Hầu hết mã độc ngày nay tập trung tấn công ổ đĩa hệ thống hoặc ổ mạng dùng chung hơn là các thiết bị lưu trữ rời.

Làm sao để vừa cắm ổ cứng, vừa an toàn?

Thay vì lo sợ và ngắt kết nối ổ cứng rời, người dùng thông thái nên tập trung vào việc xây dựng 'hàng rào' bảo vệ vững chắc cho máy tính: