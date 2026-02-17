Tìm ra phần mềm diệt virus tốt nhất năm 2026

Giữa bối cảnh các cuộc tấn công mạng thường bùng phát mạnh mẽ những ngày đầu năm, tổ chức Consumer Reports (CR) vừa chính thức gọi tên phần mềm diệt virus xuất sắc nhất để người dùng Windows 'chọn mặt gửi vàng'.

Consumer Reports đã chỉ ra phần mềm diệt virus tốt nhất hiện nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Chuyên gia chỉ đích danh phần mềm diệt virus phải có đầu năm 2026

Dịp tết là thời điểm chúng ta dành nhiều thời gian hơn để giải trí trực tuyến, mua sắm qua mạng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền lì xì. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các loại mã độc tống tiền (ransomware) và lừa đảo chiếm đoạt tài khoản (phishing) hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhiều người dùng tin rằng Windows 11 đã có sẵn Microsoft Defender là đủ an toàn. Tuy nhiên, theo đánh giá mới nhất của Consumer Reports - tổ chức tiêu dùng uy tín hàng đầu tại Mỹ - công cụ mặc định này thường thiếu hụt các tính năng bảo vệ chuyên sâu và có xếp hạng thấp hơn đáng kể so với các giải pháp từ bên thứ ba. Thậm chí, những 'ông lớn' quen thuộc như McAfee hay Norton đôi khi lại làm chậm hệ thống trong những ngày chúng ta cần máy tính hoạt động mượt mà nhất để giải trí.

Theo CR, nếu người dùng đang tìm kiếm đề xuất duy nhất để bảo vệ máy tính trong năm mới, Avira chính là cái tên đứng đầu danh sách. Cụ thể:

: Được vinh danh là phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất. Với khả năng ngăn chặn tới 99,5% mối đe dọa thực tế (theo kiểm chứng từ viện nghiên cứu AV-Comparatives), đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bảo mật cao mà không tốn chi phí. Avira Antivirus Pro: Ở phân khúc trả phí, phiên bản này mang lại sự an tâm tuyệt đối với khả năng quét sâu dòng dữ liệu internet và email, giúp chặn đứng mã độc ngay từ đầu trước khi chúng kịp xâm nhập vào máy tính.

Giao diện chương trình Avira Antivirus Pro ẢNH: AVIRA

Điểm cộng lớn của Avira so với các đối thủ là sự gọn nhẹ. Phiên bản miễn phí không chỉ diệt virus mà còn tích hợp sẵn công cụ cập nhật phần mềm (Software Updater), giúp vá các lỗ hổng bảo mật của trình điều khiển (driver), một bước 'dọn dẹp' máy tính cần thiết.

Ngoài ra, các tiện ích mở rộng trên trình duyệt đi kèm sẽ giúp bạn chặn quảng cáo và các đường link tải xuống độc hại khi lướt web xem phim hay săn sale ngày tết. Với phiên bản Pro, người dùng còn được tận hưởng đặc quyền hỗ trợ khách hàng ưu tiên, loại bỏ hoàn toàn các thông báo quảng cáo nâng cấp phiền phức.

Một chiếc máy tính sạch bóng mã độc không chỉ giúp bảo vệ tài sản số mà còn mang lại tinh thần thoải mái để bắt đầu một năm làm việc và học tập hiệu quả. Nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết trang bị gì cho thiết bị của mình, Avira chính là gợi ý hàng đầu từ các chuyên gia bảo mật trong mùa xuân này.