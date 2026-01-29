Có nên dùng cổng USB trên router Wi-Fi để tạo ổ cứng mạng?

Tận dụng cổng USB trên router Wi-Fi để tạo ổ cứng mạng (NAS) giá rẻ là mẹo được nhiều người truyền tai nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này đang âm thầm 'bóp nghẹt' tốc độ internet và biến dữ liệu của bạn thành mục tiêu của tin tặc.

Mở cửa cho tin tặc

Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở tính bảo mật. Để tính năng chia sẻ file hoạt động, nhiều router vẫn sử dụng giao thức SMBv1 cũ kỹ, vốn đã bị Windows khai tử từ lâu vì dễ bị tấn công. Khác với các thiết bị NAS chuyên dụng được cập nhật thường xuyên, phần mềm (firmware) của router hiếm khi được vá lỗi cho các cổng USB phụ, khiến ổ cứng của bạn trở thành một 'lỗ hổng' lớn ngay trong mạng nội bộ.

Chưa kể, quyền truy cập trên router thường sơ sài. Chỉ cần truy cập được vào mạng Wi-Fi, bất kỳ ai cũng có thể đọc, sao chép hoặc thậm chí xóa toàn bộ dữ liệu quý giá trên ổ cứng của bạn.

Router Wi-Fi sẽ bị bóp nghẹt băng thông nếu bạn cắm ổ cứng vào cổng USB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tốc độ 'rùa bò' và trải nghiệm Wi-Fi giật lag

Dù bạn sở hữu những chiếc router Wi-Fi 7 đời mới nhất, tốc độ truyền tải qua cổng USB vẫn thường gây thất vọng. Nguyên nhân là do CPU của router được thiết kế để điều phối gói tin mạng, không phải để quản lý việc đọc/ghi dữ liệu nặng.

Khi bạn cố gắng xem một bộ phim 4K lưu trên ổ cứng này, router sẽ phải gồng mình xử lý, dẫn đến hiện tượng đứng hình liên tục. Ngay cả việc duyệt các thư mục hình ảnh đơn giản cũng trở nên chậm chạp một cách khó chịu do router thiếu bộ nhớ RAM để đệm dữ liệu hiệu quả.

Cả gia đình bị vạ lây

Sai lầm này không chỉ ảnh hưởng đến việc lưu trữ mà còn kéo sập hiệu năng của toàn bộ hệ thống mạng. Khi bạn thực hiện các tác vụ chép file nặng, CPU của router thường bị chiếm dụng tới 100%. Hệ quả là những người dùng khác trong nhà sẽ gặp tình trạng giật lag khi chơi game, họp trực tuyến bị mất tiếng hoặc xem video bị quay vòng tròn.

Thậm chí, việc bắt router làm việc quá sức còn sinh ra lượng nhiệt lớn, khiến thiết bị phải tự hạ tốc độ để tránh hư hỏng, gián tiếp làm Wi-Fi của bạn chậm đi trông thấy.

Tuyệt đối không cắm ổ cứng vào router ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Lời khuyên từ chuyên gia

Nếu bạn thực sự cần một không gian lưu trữ dùng chung cho gia đình, hãy đầu tư một thiết bị NAS chuyên dụng hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây. Việc bắt chiếc router 'gánh' thêm ổ cứng không chỉ là giải pháp nửa vời mà còn là cách nhanh nhất để phá hỏng trải nghiệm internet đỉnh cao của gia đình bạn.