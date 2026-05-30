Những thiết bị Galaxy không nhận được One UI 8.5

Chiến dịch phổ cập hệ điều hành One UI 8.5 đang được Samsung triển khai rầm rộ trên toàn cầu, mang lại diện mạo tối tân cho các thiết bị Galaxy ra mắt từ năm 2023 trở lại đây. Thế nhưng, hệ điều hành mới này không dành cho cộng đồng người dùng các dòng flagship đời cũ như Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Z Flip4 hay dòng máy tầm trung Galaxy A53.

Các dữ liệu rò rỉ mới nhất từ hệ thống máy chủ của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho thấy hãng đã âm thầm dừng phát triển One UI 8.5 cho các dòng máy đời 2022, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cách thức duy trì phần mềm của hãng.

Bí ẩn động thái 'đóng băng' One UI 8.5 vào phút chót

Giới thạo tin công nghệ từng tìm thấy các đoạn mã phần mềm thử nghiệm của One UI 8.5 dành cho Galaxy S22 trên máy chủ của Samsung. Điều này chứng minh hãng từng có kế hoạch tối ưu hóa giao diện mới cho dòng máy này. Tuy nhiên, một cuộc rà soát chuyên sâu cho thấy toàn bộ tiến trình phát triển này đã bất ngờ bị ngừng lại.

Cụ thể, bản dựng thử nghiệm One UI 8.5 cuối cùng dành cho phiên bản Galaxy S22 đã bị ngừng cập nhật. Kể từ đó, hệ thống máy chủ của Samsung chỉ còn xuất hiện các bản vá bảo mật định kỳ hằng tháng chạy trên nền Android 16 cũ. Động thái này càng được củng cố khi thông báo phát hành chính thức của Samsung Đức chỉ đích danh các dòng máy cao cấp từ thế hệ Galaxy S23 trở về sau và 3 đời Galaxy A mới nhất mới là đối tượng được cập nhật One UI 8.5.

Nguyên nhân cốt lõi khiến Samsung phải đưa ra quyết định này không xuất phát từ việc hãng muốn ép người dùng đổi máy mới, mà nằm ở những giới hạn kỹ thuật khắc nghiệt của nền tảng Android 16 QPR2 (bản cập nhật nền tảng quý 2 của Google).

Khác với các thế hệ trước như One UI 6.1 vốn chia sẻ chung mã nguồn cốt lõi với One UI 6.0, phiên bản One UI 8.5 được xây dựng trên một nhánh Android 16 QPR2 hoàn toàn mới. Nhánh phần mềm này sở hữu những thay đổi sâu sắc về mặt cấu trúc hệ thống, cập nhật lại toàn bộ các giao diện lập trình ứng dụng (API) và bộ công cụ của nhà phát triển. Về mặt bản chất, One UI 8.5 vận hành giống như một thế hệ Android hoàn toàn độc lập chứ không còn là một bản vá tính năng thông thường.

Việc ép một bộ khung phần mềm quá nặng và mới vào các kiến trúc chip xử lý cũ trên Galaxy S22 đòi hỏi một lượng nhân lực và tài nguyên kiểm thử khổng lồ để đảm bảo máy không bị giật lag hay ngốn pin. Trong bối cảnh Samsung đang phải gánh trên vai cam kết bảo trì lên tới 7 năm cho các thế hệ máy mới hiện tại, việc tiếp tục phân bổ tài nguyên cho những thiết bị đã chạm ngưỡng hết hạn cam kết rõ ràng không còn là một bài toán kinh tế thông minh.

Samsung có nuốt lời?

Giới chuyên môn nhận định, Samsung hoàn toàn danh chính ngôn thuận trong nước đi này. Theo đúng hợp đồng cam kết phần mềm khi ra mắt, Galaxy S22 hay Galaxy A53 chỉ được hứa hẹn nhận tối đa 4 thế hệ cập nhật Android lớn. Việc hãng tung ra bản nâng cấp Android 16 (One UI 8.0) vào đầu năm nay đã chính thức khép lại nghĩa vụ pháp lý của hãng đối với các dòng máy 2022. Những bản cập nhật bổ sung như One UI 8.5 từ trước đến nay vốn chỉ được xem là 'món quà chia tay' mang tính tự nguyện của hãng, chứ không phải nghĩa vụ ràng buộc.

Quy tắc phân phối phần mềm mới của Samsung từ nay sẽ được định hình lại một cách rõ ràng: Thiết bị của bạn chỉ có cơ hội nhận các bản cập nhật One UI chấm đuôi (như x.5) nếu như nó vẫn nằm trong danh sách được lên đời phiên bản Android lớn tiếp theo (Android 17).

Đối với người dùng Galaxy S22 series, dù lỡ hẹn với những tính năng thời thượng của One UI 8.5, nhưng một hệ thống Android 16 ổn định, mượt mà được tối ưu hóa ở chặng đường cuối vẫn là một cái kết trọn vẹn cho một vòng đời sản phẩm 'huyền thoại'.