Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chiếc điện thoại Galaxy rẻ nhất được cập nhật One UI 8.5

Kiến Văn
Kiến Văn
27/05/2026 18:22 GMT+7

Samsung có thể đưa One UI 8.5 lên Galaxy A07 5G trước nhiều thiết bị khác, gây bất ngờ cho người dùng phổ thông.

Samsung đã bắt đầu triển khai One UI 8.5 cho các thiết bị cũ hơn từ đầu tháng 5, đến nay, hàng chục mẫu máy đã được cập nhật. Trong khi công ty chuyển trọng tâm sang phát triển One UI 9, dựa trên Android 17, quá trình triển khai One UI 8.5 vẫn tiếp tục mở rộng đến tất cả thiết bị đủ điều kiện, bao gồm cả những mẫu máy giá rẻ.

Chiếc điện thoại Galaxy rẻ nhất cũng được cập nhật One UI 8.5 - Ảnh 1.

Người dùng Galaxy A07 5G tại Việt Nam bắt đầu nhận One UI 8.5

ẢNH: SAMSUNG

Mới đây, Samsung đã mang One UI 8.5 đến với Galaxy A07 5G - mẫu điện thoại 5G giá rẻ nhất của hãng được ra mắt đầu năm nay. Theo thông tin từ SammyGuru, phiên bản ổn định của One UI 8.5 hiện đã có sẵn cho Galaxy A07 5G tại nhiều khu vực, bao gồm Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam, trước khi sớm được cập nhật thêm tại nhiều nơi khác.

Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên cho Galaxy A07 5G, chiếc điện thoại được phát hành với giao diện One UI 8 dựa trên Android 16. Samsung cũng đã cam kết cung cấp sáu bản nâng cấp thế hệ cho thiết bị này, không bao gồm One UI 8.5.

Tiếp tục tăng tốc phủ sóng One UI 8.5

Ngoài Galaxy A07 5G, One UI 8.5 cũng có mặt cho Galaxy Tab A11 - một máy tính bảng Android giá rẻ khác được ra mắt vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bản cập nhật này hiện chỉ giới hạn tại Hàn Quốc nhưng hứa hẹn sớm triển khai trên toàn cầu.

Review Samsung Galaxy S26 Ultra sau 3 tháng sử dụng

Lưu ý, cả Galaxy A07 5G và Galaxy Tab A11 đều sẽ nhận được One UI 9, mặc dù có thể không phải là những thiết bị đầu tiên được cập nhật khi phiên bản này ra mắt vào cuối năm nay.

Ngoài hai thiết bị nói trên, Samsung cũng đã phát hành One UI 8.5 cho nhiều mẫu máy dòng A khác, bao gồm Galaxy A56, A55, A36, A35, A26, A17 (5G và LTE) và A16 (5G và LTE). Trong số các máy tính bảng, Galaxy Tab A11 Plus cũng đã nhận được bản cập nhật, cùng với các mẫu dòng S cao cấp hơn. Hiện chỉ còn một số ít thiết bị chưa nhận được giao diện One UI mới nhất.

Nếu sở hữu bất kỳ thiết bị nào trong số này, người dùng hãy kiểm tra bản cập nhật One UI mới nhất bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm và nhấn Kiểm tra cập nhật. Nếu có bản cập nhật khả dụng, hãy nhấn Cài đặt. Bên cạnh One UI 8.5, Samsung cũng đang phát hành bản vá bảo mật tháng 5.2026 cho các thiết bị đã nhận được bản cập nhật trước đó.

Tin liên quan

Những nâng cấp khiến người dùng Galaxy nhất định phải lên đời One UI 8.5

Những nâng cấp khiến người dùng Galaxy nhất định phải lên đời One UI 8.5

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.5 ổn định cho người dùng loạt điện thoại Galaxy trên toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8.5 bản cập nhật hệ điều hành Galaxy A07 5G Samsung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận