Chiếc điện thoại Galaxy rẻ nhất được cập nhật One UI 8.5

Samsung đã bắt đầu triển khai One UI 8.5 cho các thiết bị cũ hơn từ đầu tháng 5, đến nay, hàng chục mẫu máy đã được cập nhật. Trong khi công ty chuyển trọng tâm sang phát triển One UI 9, dựa trên Android 17, quá trình triển khai One UI 8.5 vẫn tiếp tục mở rộng đến tất cả thiết bị đủ điều kiện, bao gồm cả những mẫu máy giá rẻ.

Người dùng Galaxy A07 5G tại Việt Nam bắt đầu nhận One UI 8.5

Mới đây, Samsung đã mang One UI 8.5 đến với Galaxy A07 5G - mẫu điện thoại 5G giá rẻ nhất của hãng được ra mắt đầu năm nay. Theo thông tin từ SammyGuru, phiên bản ổn định của One UI 8.5 hiện đã có sẵn cho Galaxy A07 5G tại nhiều khu vực, bao gồm Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam, trước khi sớm được cập nhật thêm tại nhiều nơi khác.

Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên cho Galaxy A07 5G, chiếc điện thoại được phát hành với giao diện One UI 8 dựa trên Android 16. Samsung cũng đã cam kết cung cấp sáu bản nâng cấp thế hệ cho thiết bị này, không bao gồm One UI 8.5.

Tiếp tục tăng tốc phủ sóng One UI 8.5

Ngoài Galaxy A07 5G, One UI 8.5 cũng có mặt cho Galaxy Tab A11 - một máy tính bảng Android giá rẻ khác được ra mắt vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bản cập nhật này hiện chỉ giới hạn tại Hàn Quốc nhưng hứa hẹn sớm triển khai trên toàn cầu.

Lưu ý, cả Galaxy A07 5G và Galaxy Tab A11 đều sẽ nhận được One UI 9, mặc dù có thể không phải là những thiết bị đầu tiên được cập nhật khi phiên bản này ra mắt vào cuối năm nay.

Ngoài hai thiết bị nói trên, Samsung cũng đã phát hành One UI 8.5 cho nhiều mẫu máy dòng A khác, bao gồm Galaxy A56, A55, A36, A35, A26, A17 (5G và LTE) và A16 (5G và LTE). Trong số các máy tính bảng, Galaxy Tab A11 Plus cũng đã nhận được bản cập nhật, cùng với các mẫu dòng S cao cấp hơn. Hiện chỉ còn một số ít thiết bị chưa nhận được giao diện One UI mới nhất.

Nếu sở hữu bất kỳ thiết bị nào trong số này, người dùng hãy kiểm tra bản cập nhật One UI mới nhất bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm và nhấn Kiểm tra cập nhật. Nếu có bản cập nhật khả dụng, hãy nhấn Cài đặt. Bên cạnh One UI 8.5, Samsung cũng đang phát hành bản vá bảo mật tháng 5.2026 cho các thiết bị đã nhận được bản cập nhật trước đó.