Những nâng cấp khiến người dùng Galaxy nhất định phải lên đời One UI 8.5

Không chỉ các sản phẩm cao cấp, các mẫu Galaxy giá rẻ hiện cũng đã được cập nhật lên One UI 8.5, với tổng cộng hơn 10 mẫu Galaxy khác nhau trước khi mở rộng sang nhiều thiết bị khác trong những tuần tới. Dù đã nhận được bản cập nhật hay vẫn đang chờ đợi, người dùng không nên bỏ lỡ những nâng cấp quan trọng để biến điện thoại Galaxy trở nên hữu ích hơn.

Nâng cấp đáng kể Quick Panel

Quick Panel đã trải qua nhiều cải tiến trong những năm qua, nhưng One UI 8.5 mang đến sự thay đổi lớn nhất. One UI 8.5 cho phép người dùng tùy chỉnh Quick Panel một cách tự do, bao gồm việc kéo, thay đổi kích thước và xóa bất kỳ thanh trượt, nút chuyển đổi hay tiện ích nào.

One UI 8.5 giúp Quick Panel trở nên hấp dẫn hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Người dùng có thể chuyển đổi giữa các dạng thanh trượt và điều chỉnh kích thước của các tiện ích giao diện chính như trình phát đa phương tiện, thanh trượt độ sáng và âm lượng. Trái ngược với One UI 8.0, phiên bản mới này cho phép tùy chỉnh hoàn toàn, thậm chí xóa tất cả các phần để tạo ra một bố cục trống.

Thanh tab nổi hiện đại

One UI 8.5 giới thiệu thanh tab nổi thay thế cho thanh điều hướng truyền thống. Với thiết kế mờ trong suốt và hiệu ứng làm mờ chuyển sắc, thanh tab nổi mang lại tính thẩm mỹ cao cấp và cải thiện khả năng thao tác bằng một tay.

Điểm đặc biệt là Samsung đã tích hợp thanh tab nổi vào nhiều ứng dụng của hãng và các nhà phát triển bên thứ ba cũng đang áp dụng tính năng này để tạo ra trải nghiệm người dùng đồng nhất.

Galaxy AI được cải thiện

Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến tính năng Call screening giúp sàng lọc cuộc gọi trong Call Assist, cho phép AI (trí tuệ nhân tạo) tự động nhận cuộc gọi và hỏi lý do người gọi. Người dùng vẫn có thể giao tiếp với người gọi hoặc chuyển sang cuộc gọi văn bản.

Nhiều tính năng Galaxy AI được thêm vào sau khi lên đời One UI 8.5 ẢNH: SAMSUNG

Tính năng Photo Assist cũng được nâng cấp giúp người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng AI mà không cần lưu lại mỗi lần chỉnh sửa. Mặc dù vậy, tính năng này chỉ hoạt động trên một số thiết bị Galaxy cao cấp do hạn chế về phần cứng.

Chia sẻ tập tin dễ dàng với thiết bị Apple

One UI 8.5 đã đơn giản hóa việc chia sẻ tập tin giữa các thiết bị Android và Apple bằng cách làm cho Quick Share tương thích với AirDrop. Người dùng chỉ cần vào Settings > Connected devices > Quick Share và bật lựa chọn Share with Apple devices lên để sử dụng.

Tùy chỉnh màn hình khóa nâng cao

Giao diện One UI 8.5 cung cấp khả năng tùy chỉnh màn hình khóa phong phú hơn, như tự động điều chỉnh vị trí của người và thú cưng xung quanh đồng hồ và các widget. Người dùng cũng có thể xem trước và áp dụng hiệu ứng thời tiết trực tiếp từ màn hình xem trước hình nền.

Từ Galaxy S23 Ultra lên Galaxy S26 Ultra, người dùng nhận được gì?

Với những gì mang lại, One UI 8.5 thực sự đáng được người dùng cập nhật nếu có thể. Để kiểm tra xem thiết bị của mình đã nhận được One UI 8.5 hay chưa, người dùng điện thoại Galaxy tương thích có thể vào Settings > Software updates > Download and install và làm theo hướng dẫn.