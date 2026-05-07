Hàng triệu điện thoại Galaxy cũ sắp nhận được tính năng 'đỉnh' của S26

Trong vài tuần qua, Samsung đã bắt đầu triển khai các công cụ AI mới từ Galaxy S26 lên các dòng máy cũ. Tuy nhiên, thông tin gây phấn khích nhất chính là việc tính năng Horizontal Lock - một 'vũ khí bí mật' giúp người dùng quay phim với khung hình luôn ổn định - cũng đang trên đường đến với người dùng các thế hệ trước.

Tính năng quay video 'không rung lắc' trên S26 đổ bộ điện thoại Galaxy cũ

Horizontal Lock là một phần của tính năng Super Steady. Nó cho phép khóa khung hình theo đường chân trời, giúp video luôn giữ được độ cân bằng hoàn hảo ngay cả khi bạn xoay điện thoại 360 độ. Điều này giúp thay thế hoàn toàn các thiết bị chống rung vật lý (gimbal) cồng kềnh, một bước đi nhất quán của Samsung trong việc dùng phần mềm để thay thế phụ kiện rời.

Trước đó, dòng Galaxy S26 đã gây ấn tượng mạnh khi tích hợp sẵn màn hình bảo mật (Privacy Screen) thay cho miếng dán chống nhìn trộm và kính cường lực Gorilla Glass Armor 2 bền bỉ đến mức không cần dán màn hình. Giờ đây, sức mạnh phần mềm này đang dần được 'chia sẻ' xuống các phân khúc thấp hơn.

Những dòng máy nào nằm trong danh sách 'lên đời'?

Theo các thông tin mới nhất, từ ngày 6.5, Samsung bắt đầu phát hành bản cập nhật ổn định của One UI 8.5. Hiện tại, danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật tại thị trường Hàn Quốc bao gồm:

Galaxy Z Fold7, Z Flip7.

Galaxy S25 series (gồm cả phiên bản Edge và FE).

Các dòng cũ hơn sẽ nhận bản cập nhật trong vài ngày tới gồm Galaxy S24 series, S23 series, Z Fold6/Flip6 và Z Fold5/Flip5.

Sự phân hóa về sức mạnh AI

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải mọi máy đều nhận được đặc quyền như nhau. Các dòng máy từ năm 2024 trở đi (như Galaxy S24) sẽ nhận được trọn bộ công cụ AI của S26 như Audio Eraser (khử nhiễu âm thanh) nâng cao, Creative Studio và Call Screening.

Trong khi đó, các dòng máy từ năm 2023 trở về trước (như Galaxy S23) có thể sẽ bị hạn chế một số tính năng AI yêu cầu phần cứng khắt khe của chip Snapdragon 8 Gen 3. Dù vậy, tin vui là trợ lý ảo Bixby mới (được tiếp sức bởi AI từ Perplexity) vẫn sẽ cập bến các dòng máy cũ này, mang lại trải nghiệm thông minh vượt trội so với phiên bản trước.