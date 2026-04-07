Galaxy S25 sắp có tính năng lọc cuộc gọi rác giống S26

Theo PhoneArena, sau bao ngày chờ đợi, Samsung cuối cùng đã xác nhận sẽ mang một trong những tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) hấp dẫn nhất của dòng Galaxy S26 xuống các thế hệ điện thoại cũ, khởi đầu là dòng Galaxy S25.

Galaxy S25 chuẩn bị nhận tính năng AI đáng giá từ One UI 8.5

Theo đó, trong sự kiện ra mắt Galaxy S26 đầu năm nay, bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, Samsung đã khiến giới công nghệ trầm trồ với tính năng Sàng lọc cuộc gọi bằng AI (Call Screening). Tuy nhiên, sự độc quyền này sắp kết thúc khi gã khổng lồ Hàn Quốc chuẩn bị tung ra bản cập nhật One UI 8.5 ổn định cho dòng flagship của năm 2025.

Với Call Screening, hãy tưởng tượng bạn đang trong một cuộc họp quan trọng và có số lạ gọi đến. Thay vì phải bối rối ngắt máy, bạn chỉ cần nhấn nút 'Hỗ trợ cuộc gọi' (Call assist) > 'Sàng lọc' (Screen). Ngay lập tức, một trợ lý AI sẽ thay bạn trả lời: "Xin chào, tôi là trợ lý ảo. Bạn vui lòng giới thiệu tên và mục đích cuộc gọi?". Toàn bộ câu trả lời của người gọi sẽ được chuyển thành văn bản và hiển thị ngay trên màn hình để bạn quyết định xem có nên nhấc máy hay không.

Tính năng sàng lọc cuộc gọi bằng AI sắp đến với Galaxy S25 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ban đầu, các quản trị viên của Samsung từng ám chỉ tính năng này yêu cầu phần cứng chuyên biệt của S26. Tuy nhiên, trước sức ép và sự mong mỏi quá lớn từ cộng đồng người dùng Galaxy, Samsung đã quyết định tối ưu hóa phần mềm để đưa Call Screening lên các dòng máy cũ. Đây là minh chứng cho việc Samsung đang nỗ lực mang trải nghiệm AI đồng nhất đến với hệ sinh thái của hãng.

Các nguồn tin rò rỉ uy tín cho biết quá trình thử nghiệm One UI 8.5 đang đi vào giai đoạn cuối. Bản Beta 10 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 4.2026, mở đường cho phiên bản ổn định được phát hành rộng rãi vào khoảng tháng 5. Ngoài dòng S25, những người anh em màn hình gập như Z Fold7 và Z Flip7 cũng nằm trong danh sách 'lên đời' tính năng hữu ích này.

Với việc nâng cấp này, Galaxy S25 sẽ trở nên đáng mua hơn bao giờ hết khi sở hữu những tính năng thông minh tương đương với thế hệ S26, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tránh xa những phiền toái từ vấn nạn cuộc gọi rác đang hoành hành.