5 mẫu smartphone sử dụng trong 5 năm tới vẫn mượt mà

Theo BGR, trong bối cảnh bão giá linh kiện đang diễn ra không thấy điểm dừng, xu hướng mua một chiếc smartphone sử dụng cho đến lúc hư đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Không chỉ là chất lượng hoàn thiện, yếu tố quyết định một chiếc máy có thể trụ vững 5 năm hay không nằm ở lộ trình cập nhật hệ điều hành và sức mạnh của bộ vi xử lý.

Với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và cam kết hỗ trợ phần mềm lên đến 7 năm, dưới đây là những cái tên sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí sắm sửa trong tương lai.

Lựa chọn điện thoại có 'sức bền' lên tới 5 năm để đối mặt với biến động thị trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

1. Pixel 10 Pro XL

Google đã 'chơi' một quân bài tất tay khi cam kết hỗ trợ cập nhật Android và bảo mật lên đến 7 năm. Pixel 10 Pro XL không chỉ sở hữu khung nhôm hàng không bền bỉ mà còn được trang bị gói bảo hành Pixel Care+ hỗ trợ thay pin miễn phí khi dung lượng xuống dưới 80%. Dù cho con chip Tensor G5 không quá vượt trội về điểm số, nhưng sự tối ưu sâu từ Google giúp máy vẫn vận hành mượt mà sau nửa thập kỷ.

2. iPhone 17 Pro Max

Không cần bàn cãi về sức mạnh của chip A19 Pro. Với điểm số đa nhân gần chạm ngưỡng 10.000 trên Geekbench 6, chiếc máy này được dự báo sẽ vẫn nhanh và mượt mà cho đến năm 2030. Đặc biệt, mặt kính Ceramic Shield 2 thế hệ mới có khả năng chống nứt vỡ gấp 4 lần, giúp thiết bị chống chịu tốt trước những cú rơi.

3. Galaxy S26 Ultra

Samsung đã nâng tầm cuộc đua độ bền khi công bố pin của S26 Ultra có thể chịu được 1.200 chu kỳ sạc mới bắt đầu chai. Kết hợp cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ và 7 năm cập nhật phần mềm, đây là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn một thiết bị vừa phục vụ công việc, vừa có tuổi thọ đáng kinh ngạc.

4. iPhone 17e

Nếu bạn không muốn chi quá nhiều tiền, iPhone 17e là một sự thay thế hoàn hảo. Dù có mức giá chỉ bằng một nửa phiên bản Pro Max, Apple vẫn trang bị cho dòng 'e' này cấu hình gần như tương đương và lộ trình cập nhật iOS dài hơi. Đây chính là minh chứng cho việc bạn không cần phải giàu để có một thiết bị bền bỉ.

5. Fairphone 6

Khác biệt hoàn toàn với phần còn lại, Fairphone 6 cho phép người dùng tự sửa chữa máy tại nhà nhờ kiểu thiết kế mô-đun. Bên cạnh đó, với cam kết hỗ trợ phần mềm đến tận năm 2033 (8 năm), đây là chiếc điện thoại bền bỉ đúng nghĩa. Nếu một bộ phận bị hỏng hoặc lỗi thời, bạn chỉ việc đặt linh kiện mới về và thay thế trong vài phút.