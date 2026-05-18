Apple giấu một tính năng hữu ích ngay trên màn hình khóa iPhone

Đây là cách nhanh nhất để truy cập các phím tắt cần thiết từ bất kỳ đâu trên điện thoại, đặc biệt là trên màn hình khóa. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian khi người dùng chỉ muốn bật đèn pin hoặc dữ liệu di động mà không cần mở khóa iPhone.

Đường kẻ ngang dưới biểu tượng pin iPhone rất hữu ích cho người thường xuyên mở Trung tâm điều khiển ẢNH: K. VĂN

Khi mở Trung tâm điều khiển từ màn hình khóa, người dùng sẽ thấy một đường kẻ ngang ngắn nằm dưới biểu tượng pin. Đường kẻ này cho biết người dùng có thể truy cập Trung tâm điều khiển bằng cách kéo xuống từ vị trí đó. Mặc dù có thể gây khó chịu, nhưng người dùng hoàn toàn có thể tắt nó đi.

Lý do nên tắt đường kẻ ngang dưới biểu tượng pin của iPhone

Để xóa đường kẻ ngang dưới biểu tượng pin, người dùng cần tắt quyền truy cập Trung tâm điều khiển trên màn hình khóa. Đây là cách duy nhất để loại bỏ đường kẻ này, mặc dù điều đó có thể là một sự chấp nhận đánh đổi nếu người dùng thường xuyên sử dụng Trung tâm điều khiển khi điện thoại bị khóa. Tuy nhiên, đây là một cài đặt bảo mật quan trọng, ví dụ nếu iPhone bị đánh cắp, kẻ trộm sẽ không thể bật chế độ máy bay, từ đó tăng khả năng tìm lại thiết bị.

Để tắt quyền truy cập Trung tâm điều khiển trên màn hình khóa, người dùng hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt

Chọn Face ID & Mật mã

Nhập mật mã khi được yêu cầu

Cuộn xuống phần "Cho phép truy cập khi bị khóa"

Tắt Trung tâm điều khiển

Sau khi thực hiện các bước trên, đường kẻ dưới biểu tượng dưới phần pin sẽ không còn xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bật Face ID và khuôn mặt người dùng đang hiển thị, đường kẻ này vẫn sẽ xuất hiện. Điều đó có nghĩa người dùng vẫn có thể truy cập Trung tâm điều khiển khi đang sử dụng iPhone. Ngược lại, nếu khuôn mặt của người dùng không hiển thị hoặc người dùng không sử dụng Face ID, đường kẻ sẽ không xuất hiện.