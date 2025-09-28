Samsung thay đổi biểu tượng pin trên One UI 8.5

Theo Sammy Fans, dù còn khá lâu nữa mới ra mắt, những thông tin đầu tiên về bản cập nhật lớn tiếp theo của Samsung - One UI 8.5 - đã bắt đầu xuất hiện, hé lộ những thay đổi thú vị đang được phát triển. Theo chuyên gia rò rỉ công nghệ uy tín @MaxJmb, một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất sẽ đến từ một chi tiết quen thuộc trên thanh trạng thái: biểu tượng pin.

Samsung mang thiết kế biểu tượng pin cũ trở lại trên One UI 8.5

Cụ thể, Samsung được cho là sẽ làm cho biểu tượng pin trên One UI 8.5 trở nên mỏng và thanh thoát hơn. Thiết kế này được cho là một sự quay trở lại với phong cách cũ trên các phiên bản One UI trước đây, vốn được nhiều người dùng đánh giá cao về tính thẩm mỹ.

Samsung mang thiết kế biểu tượng pin cũ trở lại trên One UI 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Không chỉ dừng lại ở đó, One UI 8.5 sẽ mang đến một tùy chọn hoàn toàn mới có tên 'Show battery background'. Tính năng này cho phép người dùng có thể tắt hoàn toàn phần nền màu trắng hoặc xanh bên trong biểu tượng, chỉ để lại phần viền và con số phần trăm. Đây là một nâng cấp tuyệt vời cho những ai yêu thích sự tối giản và muốn có một thanh trạng thái gọn gàng, sạch sẽ.

Thay đổi này đánh dấu một bước tiến lớn so với phiên bản One UI hiện tại, vốn chỉ cho phép người dùng bật hoặc tắt hiển thị phần trăm pin. Nó cho thấy Samsung đang ngày càng tập trung vào việc trao cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn để cá nhân hóa giao diện điện thoại theo đúng sở thích của mình.

Không chỉ là biểu tượng pin

Bên cạnh sự 'lột xác' của biểu tượng pin, One UI 8.5 được kỳ vọng sẽ là một bản cập nhật lớn với hàng loạt tính năng mới khác như:

Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel) có thể tùy chỉnh toàn diện.

Các công cụ AI mới được nâng cấp.

Bộ sưu tập (Gallery) tích hợp sâu hơn với dịch vụ đám mây.

Theo lộ trình, One UI 8.5 có khả năng sẽ được trình làng cùng lúc với dòng flagship Galaxy S26, dự kiến ra mắt vào tháng 1.2026.