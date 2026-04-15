Những thao tác với nút nguồn iPhone không phải ai cũng biết

Khi mới mua iPhone, người dùng thường khởi động máy bằng nút nguồn. Ngoài việc khởi động lại để khắc phục lỗi phần mềm hoặc làm mới thiết bị, nút nguồn còn có nhiều chức năng hữu ích khác mà không phải ai cũng biết.

Một trong những tính năng thú vị là từ chối cuộc gọi. Khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại rác, người dùng có thể từ chối một cách kín đáo mà không cần phải nhìn vào màn hình. Chỉ cần nhấn nhanh nút nguồn hai lần để từ chối cuộc gọi. Nếu chỉ muốn tắt tiếng cuộc gọi, chỉ cần nhấn nút nguồn một lần.

Người dùng cũng có thể tạm thời tắt Face ID trên iPhone bằng nút nguồn. Để thực hiện, người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn cùng với nút tăng hoặc giảm âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Sau khi thả cả hai nút và nhấn nút nguồn một lần nữa, iPhone tắt màn hình, sau đó yêu cầu người dùng nhập mật mã để mở khóa. Face ID sẽ tự động hoạt động trở lại sau khi người dùng khóa và mở khóa điện thoại lần sau.

Bổ sung sức mạnh cho nút nguồn iPhone

Âm thanh trong nền là một tính năng trên iPhone để phát tiếng mưa, sóng biển hay tiếng côn trùng kêu vào ban đêm… nhằm giúp người dùng tập trung vào công việc. Thay vì đưa lựa chọn này vào Trung tâm điều khiển và bật/tắt từ đó, người dùng có thể kích hoạt âm thanh nền bằng cách nhấn 3 lần vào nút nguồn iPhone. Để kích hoạt khả năng này, người dùng cần thực hiện theo các bước:

Cài đặt > Trợ năng > Âm thanh & Hình ảnh > Âm thanh trong nền và chọn loại Âm thanh mong muốn.

Quay trở lại mục Trợ năng > Phím tắt trợ năng và chọn mục Âm thanh trong nền.

Ngoài ra, nút nguồn còn có thể kích hoạt tính năng chuyển văn bản thành giọng nói, hữu ích cho những người gặp khó khăn trong việc phát âm. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần vào Cài đặt > Trợ năng > Lời nói và kích hoạt Lời nói trực tiếp.

Để tùy chỉnh giọng nói, hãy nhấn Thêm giọng nói ưu tiên, chọn ngôn ngữ và nhấn nút phát để nghe thử đoạn ghi âm trước khi tải xuống giọng nói ưa thích. Tiếp theo, nhấn vào giọng nói đã tải về cho tính năng Lời nói trực tiếp.

Quay lại màn hình Trợ năng > Phím tắt trợ năng và chọn Lời nói trực tiếp.

Với những hướng dẫn đơn giản này, hy vọng rằng người dùng có thể tận dụng tối đa nút nguồn trên iPhone, biến nó thành một công cụ hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.