Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những thao tác với nút nguồn iPhone không phải ai cũng biết

Kiến Văn
15/04/2026 08:54 GMT+7

Nút nguồn của iPhone không chỉ đơn thuần là công cụ để bật/tắt thiết bị hay khóa/mở khóa màn hình như mọi người nghĩ.

Khi mới mua iPhone, người dùng thường khởi động máy bằng nút nguồn. Ngoài việc khởi động lại để khắc phục lỗi phần mềm hoặc làm mới thiết bị, nút nguồn còn có nhiều chức năng hữu ích khác mà không phải ai cũng biết.

Nút nguồn iPhone làm được nhiều điều hơn những gì mà chúng ta tưởng

Một trong những tính năng thú vị là từ chối cuộc gọi. Khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại rác, người dùng có thể từ chối một cách kín đáo mà không cần phải nhìn vào màn hình. Chỉ cần nhấn nhanh nút nguồn hai lần để từ chối cuộc gọi. Nếu chỉ muốn tắt tiếng cuộc gọi, chỉ cần nhấn nút nguồn một lần.

Người dùng cũng có thể tạm thời tắt Face ID trên iPhone bằng nút nguồn. Để thực hiện, người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn cùng với nút tăng hoặc giảm âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện. Sau khi thả cả hai nút và nhấn nút nguồn một lần nữa, iPhone tắt màn hình, sau đó yêu cầu người dùng nhập mật mã để mở khóa. Face ID sẽ tự động hoạt động trở lại sau khi người dùng khóa và mở khóa điện thoại lần sau.

Bổ sung sức mạnh cho nút nguồn iPhone

Âm thanh trong nền là một tính năng trên iPhone để phát tiếng mưa, sóng biển hay tiếng côn trùng kêu vào ban đêm… nhằm giúp người dùng tập trung vào công việc. Thay vì đưa lựa chọn này vào Trung tâm điều khiển và bật/tắt từ đó, người dùng có thể kích hoạt âm thanh nền bằng cách nhấn 3 lần vào nút nguồn iPhone. Để kích hoạt khả năng này, người dùng cần thực hiện theo các bước:

  • Cài đặt > Trợ năng > Âm thanh & Hình ảnh > Âm thanh trong nền và chọn loại Âm thanh mong muốn.
  • Quay trở lại mục Trợ năng > Phím tắt trợ năng và chọn mục Âm thanh trong nền.

Ngoài ra, nút nguồn còn có thể kích hoạt tính năng chuyển văn bản thành giọng nói, hữu ích cho những người gặp khó khăn trong việc phát âm. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần vào Cài đặt > Trợ năng > Lời nói và kích hoạt Lời nói trực tiếp.

  • Để tùy chỉnh giọng nói, hãy nhấn Thêm giọng nói ưu tiên, chọn ngôn ngữ và nhấn nút phát để nghe thử đoạn ghi âm trước khi tải xuống giọng nói ưa thích. Tiếp theo, nhấn vào giọng nói đã tải về cho tính năng Lời nói trực tiếp.
  • Quay lại màn hình Trợ năng > Phím tắt trợ năng và chọn Lời nói trực tiếp.

Với những hướng dẫn đơn giản này, hy vọng rằng người dùng có thể tận dụng tối đa nút nguồn trên iPhone, biến nó thành một công cụ hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone nút nguồn Face ID Bảo mật Thủ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận