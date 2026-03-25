Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Kế hoạch thiết kế mới của iPhone 18 Pro bất ngờ gặp trở ngại

Kiến Văn
Kiến Văn
25/03/2026 15:44 GMT+7

iPhone 18 Pro nhiều khả năng không "cách mạng" như kỳ vọng khi các vấn đề kỹ thuật khiến Apple phải trì hoãn kế hoạch thiết kế mới.

Theo PhoneArena, các tin đồn gần đây cho biết Apple sẽ loại bỏ thiết kế Dynamic Island để thay bằng một lỗ camera ở màn hình trước của iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy kế hoạch này có thể không diễn ra như dự kiến.

iPhone 18 Pro sẽ không có thay đổi nhiều về thiết kế so với mẫu tiền nhiệm

ẢNH: REUTERS

Cụ thể, nguồn tin nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) cho biết tiến độ phát triển phiên bản Face ID dưới màn hình của Apple đã bị chậm lại, dẫn đến việc công ty phải điều chỉnh chiến lược thiết kế.

Thay vì thực hiện những thay đổi lớn, Apple có thể chỉ tập trung vào những cải tiến nhỏ, như thu nhỏ kích thước của Face ID để tạo ra một thiết kế gọn gàng hơn. Nguyên nhân chính được cho là hiệu suất của camera trước không đạt tiêu chuẩn mà nhà sản xuất iPhone mong muốn.

iPhone 18 Pro tái sử dụng thiết kế cũ

Digital Chat Station cho biết thêm, Apple có thể sẽ tái sử dụng hầu hết các linh kiện từ iPhone 17 Pro cho thế hệ kế nhiệm, trong khi các thay đổi đột phá sẽ được dành cho các thế hệ sau. Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào mùa thu tới, bên cạnh chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, tạm gọi là iPhone Fold.

Dynamic Island đã chứng minh khả năng của Apple trong việc biến một vấn đề thành một tính năng được yêu thích. Thay vì trở thành một yếu tố khó chịu, không gian xung quanh camera đã được tích hợp nhiều tính năng hữu ích và trực quan.

Mặc dù tính năng này vẫn còn một số hạn chế nhưng độ hoàn thiện vẫn được đánh giá cao, đặc biệt khi sự cố liên quan đến tính năng này ít được ghi nhận, nhưng để hướng đến một iPhone toàn màn hình thực sự, Dynamic Island cần phải được loại bỏ.

Tin liên quan

iPhone 18 Pro có thể trở thành 'vũ khí' mới của giới sáng tạo

iPhone 18 Pro có thể trở thành 'vũ khí' mới của giới sáng tạo

Apple đang hướng tới việc biến dòng iPhone Pro thành chiếc điện thoại lý tưởng cho các nhà sáng tạo, bắt đầu với iPhone 18 Pro.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 18 Pro Apple Dynamic Island iPhone 17 Pro Face ID
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận