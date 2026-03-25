Kế hoạch thiết kế mới của iPhone 18 Pro bất ngờ gặp trở ngại

Theo PhoneArena, các tin đồn gần đây cho biết Apple sẽ loại bỏ thiết kế Dynamic Island để thay bằng một lỗ camera ở màn hình trước của iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy kế hoạch này có thể không diễn ra như dự kiến.

iPhone 18 Pro sẽ không có thay đổi nhiều về thiết kế so với mẫu tiền nhiệm ẢNH: REUTERS

Cụ thể, nguồn tin nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) cho biết tiến độ phát triển phiên bản Face ID dưới màn hình của Apple đã bị chậm lại, dẫn đến việc công ty phải điều chỉnh chiến lược thiết kế.

Thay vì thực hiện những thay đổi lớn, Apple có thể chỉ tập trung vào những cải tiến nhỏ, như thu nhỏ kích thước của Face ID để tạo ra một thiết kế gọn gàng hơn. Nguyên nhân chính được cho là hiệu suất của camera trước không đạt tiêu chuẩn mà nhà sản xuất iPhone mong muốn.

iPhone 18 Pro tái sử dụng thiết kế cũ

Digital Chat Station cho biết thêm, Apple có thể sẽ tái sử dụng hầu hết các linh kiện từ iPhone 17 Pro cho thế hệ kế nhiệm, trong khi các thay đổi đột phá sẽ được dành cho các thế hệ sau. Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào mùa thu tới, bên cạnh chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, tạm gọi là iPhone Fold.

Dynamic Island đã chứng minh khả năng của Apple trong việc biến một vấn đề thành một tính năng được yêu thích. Thay vì trở thành một yếu tố khó chịu, không gian xung quanh camera đã được tích hợp nhiều tính năng hữu ích và trực quan.

Mặc dù tính năng này vẫn còn một số hạn chế nhưng độ hoàn thiện vẫn được đánh giá cao, đặc biệt khi sự cố liên quan đến tính năng này ít được ghi nhận, nhưng để hướng đến một iPhone toàn màn hình thực sự, Dynamic Island cần phải được loại bỏ.