Công nghệ Sản phẩm AI Phone

Samsung sắp tung 'flagship giá mềm' Galaxy S26 FE

Kiến Văn
26/05/2026 14:18 GMT+7

Galaxy S26 FE có thể trở thành "flagship giá mềm" tiếp theo của Samsung khi sở hữu ngoại hình cao cấp nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn.

Samsung đang lên kế hoạch cho cuối năm 2026 bận rộn với nhiều sản phẩm Galaxy mới. Trong khi Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý, một sản phẩm khác cũng nhận được sự quan tâm ở phân khúc "flagship giá mềm" mang tên Galaxy S26 FE.

Hình ảnh được cho là ốp lưng của Galaxy S26 FE

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Sammy Guru

Mặc dù ngày ra mắt chính thức vẫn còn vài tháng nữa, một nhà sản xuất ốp lưng bên thứ ba đã niêm yết các mẫu ốp bảo vệ cho Galaxy S26 FE giúp người dùng có cái nhìn đầu tiên về thiết kế của sản phẩm. Cụ thể, sản phẩm dường như sẽ kế thừa ngôn ngữ thiết kế của Galaxy S26, với các cạnh phẳng, cụm camera nhô cao và mặt trước gọn gàng với camera đục lỗ ở giữa. Mặt sau của điện thoại có ba camera, tương tự Galaxy S26 thông thường.

Màn hình của Galaxy S26 FE có thiết kế phẳng, với phần viền giống như Galaxy S25 FE. Các nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn được đặt phía bên phải, vốn là vị trí quen thuộc. Thiết kế không có nhiều điểm mới mẻ, không giống như mong đợi từ nhiều người về một mẫu sản phẩm có phong cách khác biệt với phiên bản thông thường.

Galaxy S26 FE có gì hấp dẫn?

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy S26 FE có thể hỗ trợ sạc không dây Qi2, với các vòng sạc từ tính trên ốp lưng. Tuy nhiên, do dòng Galaxy S26 cao cấp cũng không trang bị nam châm Qi2, nhiều khả năng sạc Qi2 có thể chỉ hoạt động thông qua một chiếc ốp lưng tương thích.

Đối với màu sắc, Galaxy S26 FE có thể sẽ ra mắt với các tùy chọn màu tím, đen và xám. Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh dựng ban đầu từ bên thứ ba, vì vậy màu sắc cuối cùng có thể khác biệt.

Về thông số kỹ thuật, danh sách trên Geekbench cho thấy máy sẽ được trang bị chip Exynos 2500, tương tự như trên Galaxy Z Flip7. Ngoài ra, máy có thể sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch và pin 4.900 mAh. Mặc dù đây là cấu hình không có gì nổi bật và nằm trong dự đoán cho một chiếc smartphone tầm trung cao cấp. Sự thành công của Galaxy S26 FE khi ra mắt sẽ phụ thuộc vào mức giá mà Samsung đưa ra.

