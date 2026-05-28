Xiaomi sắp tung tính năng màn hình chống nhìn trộm cho cả smartphone cũ

Cuộc chiến bảo mật quyền riêng tư trên màn hình di động vừa chính thức bước sang một chương mới đầy kịch tính. Ngay sau khi Samsung trình làng siêu phẩm Galaxy S26 Ultra với tấm nền màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display) độc quyền, đối thủ của họ là Xiaomi được cho là đã tìm ra cách 'bình dân hóa' công nghệ này.

Xiaomi sắp khắc phục 'sai lầm vật lý' của ông lớn Samsung

Theo nguồn tin rò rỉ uy tín từ chuyên gia Yogesh Brar, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang âm thầm phát triển một giải pháp chống nhìn trộm bằng phần mềm và dự kiến sẽ tích hợp thẳng vào hệ điều hành HyperOS 4 phát hành vào cuối năm nay.

Để hiểu được sự táo bạo trong nước đi của Xiaomi, cần nhìn vào cách mà Samsung đang vận hành hệ thống của mình. Trên dòng Galaxy S26 Ultra, hãng công nghệ Hàn Quốc phải viện dẫn đến công nghệ phần cứng có tên Flex Magic Pixel. Lớp vật lý này can thiệp vào các điểm ảnh để thu hẹp góc nhìn của màn hình lại, khiến người ngồi bên cạnh chỉ thấy một màn hình tối đen hoặc nhòe mờ. Tuy nhiên, giải pháp phần cứng này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ không ít người dùng vì nó vô tình làm giảm độ trong suốt, độ sáng và chất lượng hiển thị tổng thể của màn hình khi ở chế độ thông thường.

Nhận diện được điểm yếu đó, Xiaomi đã chọn một lối đi khác, đó là sử dụng phần mềm. Thay vì thay đổi cấu trúc tấm nền, Xiaomi dùng thuật toán để đánh lừa thị giác và giới hạn vùng hiển thị một cách thông minh. Ý tưởng này thực chất không mới, nó gợi nhắc đến tính năng Privacy Shade huyền thoại trên các dòng máy BlackBerry Android năm xưa. Việc tối ưu bằng phần mềm giúp Xiaomi bảo toàn nguyên vẹn độ sắc nét, màu sắc đỉnh cao của màn hình, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các giới hạn vật lý của phần cứng.

Máy Xiaomi đời cũ vẫn được trải nghiệm màn hình chống nhìn trộm

Lợi thế lớn nhất và biến giải pháp của Xiaomi thành một 'vũ khí' chiến lược chính là khả năng tương thích. Vì vận hành hoàn toàn bằng mã lệnh hệ thống của HyperOS 4, tính năng bảo mật này không yêu cầu một màn hình tùy biến đắt tiền. Đồng nghĩa với việc, Xiaomi có thể dễ dàng triển khai công nghệ này xuống các dòng smartphone phân khúc tầm trung hoặc các flagship đời cũ thông qua một bản cập nhật phần mềm, thay vì ép buộc người dùng phải chi tiền mua các dòng máy thế hệ mới.

Mặc dù Xiaomi vẫn chưa chính thức đưa ra phản hồi hay công bố cơ chế vận hành chi tiết, nhưng thông tin rò rỉ này đã lập tức làm đảo điên các diễn đàn công nghệ. Việc các hãng di động lớn đồng loạt nhảy vào cuộc đua màn hình chống nhìn trộm cho thấy một xu hướng rõ rệt: chiếc smartphone tương lai không chỉ cần màn hình lớn hơn, nét hơn, mà phải biết cách giấu kín bí mật của chủ nhân trước những ánh mắt tò mò xung quanh. Với HyperOS 4, Xiaomi đang chứng minh họ hoàn toàn có thể mang lại những trải nghiệm cao cấp mà không bắt người dùng phải chi thêm tiền.