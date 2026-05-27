Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Xiaomi chơi lớn với HyperOS 4, công bố vũ khí AI 'miclaw'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/05/2026 14:28 GMT+7

Chủ tịch Xiaomi chốt lịch ra mắt hệ điều hành mới vào tháng 7, hứa hẹn tung trợ lý AI tự chủ 'miclaw'.

Không còn là tin đồn, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vừa chính thức vén màn tương lai của dòng hệ điều hành HyperOS với một 'vũ khí' hoàn toàn mới mang tên miclaw. Sự thay đổi mang tính lịch sử này hứa hẹn sẽ định hình lại cách chúng ta sử dụng smartphone.

Xiaomi ngầm xác nhận HyperOS 4 với 'vũ khí bí mật' AI tự chủ

Trong khuôn khổ buổi báo cáo doanh thu của quý 1/2026 đầy thăng hoa của Xiaomi, Chủ tịch Lu Weibing đã bất ngờ hé lộ về một bước đi đầy tham vọng. Giữa bối cảnh giữ vững vị thế top 3 thế giới suốt 23 quý liên tiếp và bùng nổ mạnh mẽ ở phân khúc cao cấp, Xiaomi đang dồn toàn lực cho một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo.

Xiaomi chơi lớn với HyperOS 4, công bố vũ khí AI 'miclaw' - Ảnh 1.

HyperOS 4 hứa hẹn bước nhảy vọt với AI

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Ông Lu Weibing khẳng định, AI chính là cơ hội tăng trưởng lớn nhất lịch sử của ngành công nghiệp smartphone và Xiaomi quyết tâm tái định hình toàn bộ hệ sinh thái của mình xung quanh công nghệ này. Điểm nhấn nhất chính là việc sáp nhập giữa AI và miclaw - trợ lý AI tự chủ thế hệ mới của hãng.

Khác biệt hoàn toàn với những trợ lý ảo thông thường, miclaw sở hữu khả năng tự chủ vận hành, có thể tự động thực hiện các tác vụ phức tạp xuyên ứng dụng và can thiệp sâu vào các tính năng hệ thống mà không cần sự điều hướng thủ công rườm rà từ người dùng.

Người đứng đầu Xiaomi cũng xác nhận một hệ điều hành "thế hệ mới" (giới công nghệ đều ngầm hiểu là HyperOS 4) sẽ chính thức được trình làng vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay.

Các nguồn tin rò rỉ trước đó cho biết, HyperOS 4 sẽ là một màn đại tu khi Xiaomi dự kiến thay thế các phần cốt lõi của khung phần mềm hiện tại bằng kiến trúc gốc do hãng tự phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn, Xiaomi vẫn sẽ giữ lại các dịch vụ Android gốc nhằm tránh các lỗi tương thích ứng dụng.

Chỉ còn vài tháng nữa, cuộc chơi smartphone AI sẽ bước sang một chương mới và Xiaomi đang cho thấy họ sẵn sàng là người dẫn đầu.

Tin liên quan

Những thiết bị Xiaomi đang phải 'xếp hàng' chờ HyperOS 3.1

Những thiết bị Xiaomi đang phải 'xếp hàng' chờ HyperOS 3.1

Xiaomi tung HyperOS 3.1 'nhái' iOS cực mượt, nhưng một loạt máy phổ biến lại bị bỏ lại.

Khám phá thêm chủ đề

Xiaomi Lu Weibing HyperOS 4 miclaw trợ lý AI tự chủ trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận