Xiaomi chơi lớn với HyperOS 4, công bố vũ khí AI 'miclaw'

Không còn là tin đồn, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vừa chính thức vén màn tương lai của dòng hệ điều hành HyperOS với một 'vũ khí' hoàn toàn mới mang tên miclaw. Sự thay đổi mang tính lịch sử này hứa hẹn sẽ định hình lại cách chúng ta sử dụng smartphone.

Xiaomi ngầm xác nhận HyperOS 4 với 'vũ khí bí mật' AI tự chủ

Trong khuôn khổ buổi báo cáo doanh thu của quý 1/2026 đầy thăng hoa của Xiaomi, Chủ tịch Lu Weibing đã bất ngờ hé lộ về một bước đi đầy tham vọng. Giữa bối cảnh giữ vững vị thế top 3 thế giới suốt 23 quý liên tiếp và bùng nổ mạnh mẽ ở phân khúc cao cấp, Xiaomi đang dồn toàn lực cho một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo.

HyperOS 4 hứa hẹn bước nhảy vọt với AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZCHINA

Ông Lu Weibing khẳng định, AI chính là cơ hội tăng trưởng lớn nhất lịch sử của ngành công nghiệp smartphone và Xiaomi quyết tâm tái định hình toàn bộ hệ sinh thái của mình xung quanh công nghệ này. Điểm nhấn nhất chính là việc sáp nhập giữa AI và miclaw - trợ lý AI tự chủ thế hệ mới của hãng.

Khác biệt hoàn toàn với những trợ lý ảo thông thường, miclaw sở hữu khả năng tự chủ vận hành, có thể tự động thực hiện các tác vụ phức tạp xuyên ứng dụng và can thiệp sâu vào các tính năng hệ thống mà không cần sự điều hướng thủ công rườm rà từ người dùng.

Người đứng đầu Xiaomi cũng xác nhận một hệ điều hành "thế hệ mới" (giới công nghệ đều ngầm hiểu là HyperOS 4) sẽ chính thức được trình làng vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay.

Các nguồn tin rò rỉ trước đó cho biết, HyperOS 4 sẽ là một màn đại tu khi Xiaomi dự kiến thay thế các phần cốt lõi của khung phần mềm hiện tại bằng kiến trúc gốc do hãng tự phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn, Xiaomi vẫn sẽ giữ lại các dịch vụ Android gốc nhằm tránh các lỗi tương thích ứng dụng.

Chỉ còn vài tháng nữa, cuộc chơi smartphone AI sẽ bước sang một chương mới và Xiaomi đang cho thấy họ sẵn sàng là người dẫn đầu.