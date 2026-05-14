Những thiết bị Xiaomi đang phải 'xếp hàng' chờ HyperOS 3.1

Dù Xiaomi đã tăng tốc triển khai bản cập nhật HyperOS 3.1 cho 85% thiết bị đủ điều kiện, nhưng một danh sách dài các dòng máy tầm trung và giá rẻ hiện vẫn đang phải chờ đợi.

Theo dữ liệu mới nhất từ chuyên trang công nghệ XimiTime, trong khi các dòng smartphone cao cấp đã được tận hưởng những tính năng mới nhất từ tháng 4, thì phân khúc giá rẻ và tầm trung của Xiaomi lại đang có dấu hiệu bị chậm nhịp.

HyperOS 3.1 vẫn bỏ lại loạt máy Xiaomi, Poco, Redmi tầm trung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Đáng chú ý, danh sách chờ đợi này gọi tên nhiều thiết bị có lượng người dùng đông đảo tại thị trường Việt Nam. Nếu đang sở hữu một trong những cái tên sau, có thể bạn sẽ phải kiên nhẫn thêm vài tuần nữa:

Dòng Redmi : Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13X, Redmi A4, Redmi A3 Pro.

Dòng máy tính bảng : Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad SE 4G, Poco Pad M1.

Dòng Poco: Poco M7 4G, Poco M6, Poco C85 4G, Poco C75, Poco C75 5G.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này được cho là do các lỗi phát sinh trong quá trình thử nghiệm nội bộ, yêu cầu tối ưu hóa phần cứng đối với các dòng chip tầm trung, giá rẻ và việc chờ cấp chứng nhận firmware theo từng khu vực.

HyperOS 3.1 có gì để các Mi Fan mong đợi?

Sở dĩ người dùng đứng ngồi không yên là vì HyperOS 3.1 không phải là một bản vá lỗi thông thường, mà nó mang đến một cuộc đại tu lớn về giao diện và trải nghiệm, có xu hướng 'học hỏi' nhiều từ hệ điều hành iOS của Apple.

'Bắt tay' với Apple AirPods : Tính năng độc đáo cho phép điện thoại Xiaomi kết nối với AirPods mượt mà như iPhone, hiển thị pop-up ghép nối nhanh, bật/tắt chống ồn chủ động (ANC) và hỗ trợ cả âm thanh không gian (Spatial Audio).

Giao diện đa nhiệm kiểu iOS : Trang quản lý ứng dụng gần đây được chuyển sang dạng cuộn dọc và vuốt thẻ hiện đại, mượt mà.

Nâng cấp Hyper Island : Tính năng 'đảo thích ứng' lần đầu tiên cập bến máy tính bảng Xiaomi, mang lại hiệu ứng hoạt ảnh phong phú và theo dõi trạng thái thời gian thực trực quan hơn.

Công nghệ Super OTA: Giúp tối ưu hóa tốc độ cài đặt phần mềm, giảm thiểu thời gian khởi động lại máy và hạn chế tối đa tình trạng lỗi hay treo logo.

Hướng đi tiếp theo với HyperOS 4

Trong khi phân khúc phổ thông vẫn đang đợi HyperOS 3.1, thì ở một diễn biến khác, các dòng flagship như Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra và Xiaomi 15T Pro đã bắt đầu tham gia chương trình Android 17 Developer Preview. Đây sẽ là bước đệm cho giao diện HyperOS 4 tiếp theo, hứa hẹn một làn sóng tính năng AI bùng nổ vào cuối năm.