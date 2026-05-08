Công nghệ Thủ thuật

Cách nâng tầm trải nghiệm tai nghe AirPods

Phong Đỗ
08/05/2026 15:07 GMT+7

Đừng để lãng phí sức mạnh của chip H2 với loạt cử chỉ ẩn giúp nâng tầm trải nghiệm AirPods.

Sau một thập kỷ ra mắt, AirPods không còn đơn thuần là một cặp tai nghe không dây. Với sự xuất hiện của chip H2 trên các dòng đời mới, Apple đã âm thầm trang bị những cử chỉ thông minh mà ngay cả những 'tín đồ nhà táo' lâu năm cũng chưa chắc đã biết tới.

Cuộc cách mạng từ chip H2 trên AirPods

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chip âm thanh H2 mới nhất - 'bộ não' đứng sau sức mạnh của AirPods 4, Pro 2 và Pro 3. Thay vì chỉ dừng lại ở các thao tác chạm hay vuốt thân tai nghe để chỉnh âm lượng, Apple đã đưa trải nghiệm rảnh tay lên một tầm cao mới. Nếu đang sở hữu một trong những mẫu tai nghe này, bạn đang cầm trong tay một thiết bị có khả năng tương tác nhạy bén.

Những cử chỉ bí mật giúp nâng tầm trải nghiệm tai nghe AirPods - Ảnh 1.

AirPods có những cử chỉ hữu ích ít người biết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GADGET FLOW

Một trong những tính năng ẩn thú vị nhất chính là cử chỉ của đầu. Trong mục cài đặt, người dùng có thể kích hoạt khả năng phản hồi Siri bằng chuyển động của cổ.

  • Gật đầu: Để chấp nhận cuộc gọi hoặc đồng ý trả lời tin nhắn.
  • Lắc đầu: Để từ chối cuộc gọi hoặc bỏ qua thông báo.

Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các tình huống bạn đang bận tay như tập gym, lái xe hoặc mang vác đồ đạc, giúp việc giao tiếp với trợ lý ảo trở nên tự nhiên và riêng tư hơn bao giờ hết.

Biến tai nghe thành máy phiên dịch bỏ túi

Đột phá nhất trong danh sách các tính năng mới là Live Translation (Dịch trực tiếp). Đây là chức năng cho phép bạn giao tiếp với người nước ngoài trong thời gian thực. Bằng cách nhấn và giữ đồng thời cả hai thân tai nghe (đối với AirPods 4 ANC, Pro 2 và Pro 3), hệ thống dịch thuật sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Đặc biệt, Apple còn hỗ trợ tải về các gói ngôn ngữ để người dùng có thể sử dụng tính năng dịch thuật này ngay cả khi ở những nơi không có kết nối internet. Đối với dòng AirPods Max 2, thao tác này được thực hiện bằng cách nhấn giữ nút kiểm soát tiếng ồn nằm cạnh núm xoay Digital Crown.

Cách kiểm tra và kích hoạt

Để không bỏ lỡ những tiện ích này, hãy kết nối AirPods với iPhone, truy cập vào Cài đặt (Settings), chọn tên tai nghe của mình và khám phá các tùy chọn trong mục cử chỉ. Hãy đảm bảo phần mềm của cả điện thoại và tai nghe đều được cập nhật phiên bản mới nhất để các tính năng này hoạt động ổn định.

5 tính năng hữu ích trên AirPods người dùng iPhone nên biết

AirPods đã trở thành một phụ kiện thiết yếu cho người dùng iPhone nhờ những tính năng vượt trội mà tai nghe này mang lại.

