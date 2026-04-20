8 thương hiệu tai nghe cân nhắc trước khi mua

Dựa trên dữ liệu thực tế từ Amazon, Best Buy và các chuyên gia từ Consumer Reports, đây là 8 cái tên tai nghe đang khiến người tiêu dùng 'ôm hận' nhiều nhất vì chất lượng không đi đôi với giá tiền.

EKSA

Đứng đầu danh sách về tỷ lệ hàng bị trả lại trên các sàn thương mại điện tử, EKSA là minh chứng điển hình cho câu nói 'tiền nào của nấy'. Dù mức giá cực kỳ hấp dẫn (chỉ từ 30 - 50 USD), nhưng đổi lại người dùng phải chịu đựng chất lượng gia công lỏng lẻo với lớp vỏ nhựa mang lại cảm giác rẻ tiền.

Điểm bị chê nhất của thương hiệu này nằm ở khả năng cân bằng âm thanh cực kém, khi người dùng liên tục báo cáo tình trạng một bên tai nghe to hơn bên còn lại, kèm theo đó là micro thu âm bị nhiễu nặng, không thể sử dụng cho mục đích họp hành hay chơi game chuyên nghiệp.

Monoprice

Từng là cái tên được kỳ vọng ở phân khúc tầm trung với các thiết kế Over-ear hầm hố, nhưng Monoprice đang dần đánh mất niềm tin bởi độ bền tỷ lệ nghịch với kích thước. Những báo cáo về việc khung choàng đầu (headband) tự gãy hoặc phần da giả (faux leather) bong tróc chỉ sau vài tuần sử dụng là điều không hiếm gặp.

Nghiêm trọng hơn, công nghệ kết nối của hãng bị đánh giá là lạc hậu khi tín hiệu Bluetooth thường xuyên bị ngắt quãng và thiếu hụt hoàn toàn các ứng dụng tùy chỉnh EQ đi kèm, khiến người dùng không thể cá nhân hóa trải nghiệm âm nhạc theo sở thích.

House of Marley

Dù sở hữu thông điệp bảo vệ môi trường và phong cách thiết kế đậm chất nghệ sĩ, House of Marley lại gây thất vọng lớn về mặt kỹ thuật. Nhiều khách hàng phản hồi rằng sản phẩm của hãng trục trặc chỉ sau một thời gian ngắn mở hộp. Các chuyên gia âm thanh cũng cảnh báo về hiện tượng tai nghe bị nóng lên một cách bất thường sau chưa đầy 30 phút sử dụng, gây đau rát và khó chịu cho người đeo. Dải tần số âm thanh của hãng cũng bị đánh giá là thiếu ổn định, khiến âm thanh đầu ra bị méo mó và mất chi tiết.

Soul Electronics

Nếu đang tìm kiếm một cặp tai nghe bền bỉ cho việc tập luyện, Soul Electronics có lẽ là cái tên cần gạch bỏ đầu tiên. Thương hiệu này liên tục bị người dùng chê bai vì thiết kế không công thái học, dễ rơi rớt khi vận động và khả năng chống nước, chống mồ hôi gần như bằng không. Đặc biệt, dòng tai nghe nhét tai (earbuds) của hãng gặp vấn đề nghiêm trọng về pin khi dung lượng thực tế thường thấp hơn nhiều so với quảng cáo, kèm theo lỗi kết nối tự động ngắt ngay khi người dùng vô tình chạm nhẹ vào thiết bị để điều chỉnh vị trí đeo.

Cowin (Silensys)

Từng được coi là 'vua chống ồn giá rẻ', nhưng thực tế hiện nay Cowin đã bị các đối thủ bỏ xa. Tính năng chống ồn (ANC) của hãng bị người dùng ví như một 'trò đùa' khi nó không những không triệt tiêu được tiếng ồn môi trường mà còn tạo ra những tiếng rít khó chịu hoặc làm giảm đáng kể chất lượng âm nhạc khi kích hoạt. Thiết kế cồng kềnh, nặng nề và lỗi thời cũng là rào cản khiến người dùng quay lưng, dẫn đến việc sản phẩm của hãng dần biến mất khỏi các kệ hàng trực tuyến uy tín và phải rút về bán lẻ trên trang web nội bộ.

Hifiman

Đây là trường hợp gây tranh cãi nhất khi chất lượng âm thanh từ công nghệ màng loa phẳng (Planar Magnetic) của Hifiman vốn rất được lòng giới audiophile, nhưng chất lượng kiểm soát sản phẩm (QC) lại là một thảm họa.

Với mức giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng, người dùng không thể chấp nhận việc nhận được một sản phẩm có dây cáp mỏng manh, vỏ nhựa dễ nứt và linh kiện có dấu hiệu đã qua sử dụng ngay từ khi khui hộp. Nhiều trường hợp ghi nhận tai nghe bị hỏng hoàn toàn dải âm trầm hoặc mất tiếng một bên tai chỉ sau vài tháng sử dụng nhẹ nhàng tại gia.

V-Moda

Được định vị là phân khúc chuyên nghiệp cho DJ và giới sành nhạc, nhưng V-Moda lại đang trượt dài trên bảng xếp hạng uy tín. Consumer Reports đã không ngần ngại xếp mẫu M-200 Pro của hãng vào danh sách những chiếc tai nghe tệ nhất thị trường do tính năng chống ồn hoạt động như bằng 0. Người dùng gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối tai nghe với các thiết bị thông minh, trong khi phần mềm điều khiển thường xuyên gặp lỗi và tình trạng rò rỉ âm thanh ra ngoài cực kỳ nghiêm trọng, khiến bạn không thể sử dụng ở những nơi công cộng như văn phòng hay máy bay.

Razer

Gã khổng lồ trong làng gaming dường như đang quá tập trung vào đèn LED RGB mà quên mất cốt lõi của một chiếc tai nghe là độ bền và phần mềm. Cộng đồng game thủ liên tục phàn nàn về việc các khớp nối của tai nghe Razer bị gãy rời chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng bình thường.

Bên cạnh đó, hệ thống firmware của hãng thường xuyên xung đột với máy tính, yêu cầu cập nhật liên tục nhưng không giải quyết được các lỗi mất kết nối hoặc nhiễu âm. Với mức giá cao, người dùng kỳ vọng một sản phẩm bền hơn là một thiết bị bóng bẩy nhưng mỏng manh.

