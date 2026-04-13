Tai nghe không dây dùng được bao lâu trước khi phải thay mới?

Tai nghe không dây mang lại sự tiện lợi, linh hoạt và âm thanh khá tốt đối với các loại chất lượng cao. Mặc dù vậy, một điều mà người dùng cần lưu ý khi sử dụng tai nghe không dây chính là tuổi thọ trung bình của chúng chỉ kéo dài khoảng từ 1 đến 2 năm, hoặc đến 3 năm nếu sử dụng vừa phải.

Nếu nghe nhạc thường xuyên, tuổi thọ tai nghe không dây vào khoảng trung bình 1 - 2 năm ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân chính dẫn đến tuổi thọ tai nghe không dây ngắn đến từ kích thước của pin lithium-ion (Li-ion) nhỏ gọn, vốn chỉ cung cấp thời gian sử dụng từ 6 - 8 giờ sau mỗi lần sạc. Thời gian này sẽ giảm nếu người dùng sử dụng tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Sau khoảng 300 đến 500 chu kỳ sạc, pin của tai nghe sẽ mất khoảng 20% dung lượng tối đa.

Bên cạnh kích thước pin, thói quen sạc cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin tai nghe. Việc xả cạn pin đến 0% hoặc sạc đầy 100% đều gây áp lực lên pin, làm giảm tuổi thọ của tai nghe. Âm lượng lớn, chế độ ANC và âm thanh độ phân giải cao cũng tiêu tốn pin nhanh chóng.

Cách kéo dài tuổi thọ tai nghe không dây

Để bảo vệ tai nghe, người dùng nên luôn đặt chúng vào hộp sạc sau khi sử dụng, tránh để bên ngoài để giảm nguy cơ hư hỏng và mất mát. Ngoài ra còn có yếu tố độ ẩm, ngay cả khi tai nghe hiện đại có nhiều tiêu chuẩn chống nước bởi chúng không hoàn toàn chống nước. Việc tiếp xúc thường xuyên với độ ẩm có thể làm giảm chất lượng âm thanh hoặc thậm chí làm tai nghe không hoạt động.

Để kéo dài tuổi thọ pin tai nghe không dây, người dùng nên tuân theo quy tắc 20/80, tức là không để pin giảm xuống dưới 20% hoặc vượt quá 80%. Một số tai nghe hiện đại, như của Sony, có tính năng ngăn pin sạc vượt quá ngưỡng nhất định. Đối với AirPods, người dùng có thể bật Chế độ sạc pin được tối ưu hóa để trì hoãn quá trình sạc đến 80% cho đến khi cần sử dụng.

Cuối cùng, hãy giữ tai nghe tránh xa chất lỏng và vệ sinh thường xuyên để tránh tích tụ bụi bẩn và ráy tai. Việc làm này không chỉ giúp bảo vệ chất lượng âm thanh mà còn đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng.