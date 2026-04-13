Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Tai nghe không dây dùng được bao lâu trước khi phải thay mới?

Kiến Văn
13/04/2026 07:13 GMT+7

Dù có thiết kế nhỏ gọn và hiện đại, tai nghe không dây lại khó bền lâu do phụ thuộc hoàn toàn vào pin tích hợp.

Tai nghe không dây mang lại sự tiện lợi, linh hoạt và âm thanh khá tốt đối với các loại chất lượng cao. Mặc dù vậy, một điều mà người dùng cần lưu ý khi sử dụng tai nghe không dây chính là tuổi thọ trung bình của chúng chỉ kéo dài khoảng từ 1 đến 2 năm, hoặc đến 3 năm nếu sử dụng vừa phải.

Tai nghe không dây dùng được bao lâu trước khi phải thay mới? - Ảnh 1.

Nếu nghe nhạc thường xuyên, tuổi thọ tai nghe không dây vào khoảng trung bình 1 - 2 năm

ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân chính dẫn đến tuổi thọ tai nghe không dây ngắn đến từ kích thước của pin lithium-ion (Li-ion) nhỏ gọn, vốn chỉ cung cấp thời gian sử dụng từ 6 - 8 giờ sau mỗi lần sạc. Thời gian này sẽ giảm nếu người dùng sử dụng tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Sau khoảng 300 đến 500 chu kỳ sạc, pin của tai nghe sẽ mất khoảng 20% dung lượng tối đa.

Bên cạnh kích thước pin, thói quen sạc cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin tai nghe. Việc xả cạn pin đến 0% hoặc sạc đầy 100% đều gây áp lực lên pin, làm giảm tuổi thọ của tai nghe. Âm lượng lớn, chế độ ANC và âm thanh độ phân giải cao cũng tiêu tốn pin nhanh chóng.

Cách kéo dài tuổi thọ tai nghe không dây

Để bảo vệ tai nghe, người dùng nên luôn đặt chúng vào hộp sạc sau khi sử dụng, tránh để bên ngoài để giảm nguy cơ hư hỏng và mất mát. Ngoài ra còn có yếu tố độ ẩm, ngay cả khi tai nghe hiện đại có nhiều tiêu chuẩn chống nước bởi chúng không hoàn toàn chống nước. Việc tiếp xúc thường xuyên với độ ẩm có thể làm giảm chất lượng âm thanh hoặc thậm chí làm tai nghe không hoạt động.

Để kéo dài tuổi thọ pin tai nghe không dây, người dùng nên tuân theo quy tắc 20/80, tức là không để pin giảm xuống dưới 20% hoặc vượt quá 80%. Một số tai nghe hiện đại, như của Sony, có tính năng ngăn pin sạc vượt quá ngưỡng nhất định. Đối với AirPods, người dùng có thể bật Chế độ sạc pin được tối ưu hóa để trì hoãn quá trình sạc đến 80% cho đến khi cần sử dụng.

Cuối cùng, hãy giữ tai nghe tránh xa chất lỏng và vệ sinh thường xuyên để tránh tích tụ bụi bẩn và ráy tai. Việc làm này không chỉ giúp bảo vệ chất lượng âm thanh mà còn đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng.

Tin liên quan

Lý do tai nghe không dây giá rẻ tràn ngập thị trường

Tai nghe không dây hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận