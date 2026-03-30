Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao có cảm giác khó chịu khi bật chống ồn trên tai nghe?

Kiến Văn
Kiến Văn
30/03/2026 10:47 GMT+7

Nhiều người sử dụng tai nghe chống ồn chủ động (ANC) thường gặp phải một cảm giác kỳ lạ mà không biết nguyên nhân từ đâu.

Theo đó, khi bật chức năng ANC trên tai nghe, người dùng có thể cảm thấy như tai mình bị đè nặng, giống như đang ở trên máy bay hạ cánh hoặc lặn sâu dưới nước. Được gọi là hiện tượng "hút màng nhĩ", cảm giác này có thể khiến không ít người dùng khó chịu. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể khắc phục vấn đề để trải nghiệm nghe nhạc thoải mái hơn.

Bí ẩn phía sau cảm giác 'đè nặng tai' khi bật chống ồn trên tai nghe - Ảnh 1.

Nhiều người có thể nhận thấy cảm giác âm thanh khó chịu khi sử dụng tính năng ANC trên tai nghe

ẢNH: AVIOT

Để bắt đầu, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Mặc dù công nghệ ANC có trên các tai nghe chống ồn không phải tạo ra âm thanh nhưng vẫn có thể khiến não bộ chúng ta cảm thấy áp lực. Nguyên nhân vì khi ANC hoạt động để loại bỏ các âm thanh tần số thấp, như tiếng động cơ hay tiếng gió, não bộ mất đi những điểm tham chiếu cần thiết để nhận thức không gian xung quanh. Kết quả là người dùng có thể cảm thấy như tai bị đẩy vào trong và tạo ra cảm giác khó chịu.

Không phải ai dùng tai nghe ANC cũng khó chịu

Tuy nhiên, không phải ai cũng trải qua cảm giác này, và độ nhạy cảm với âm thanh tần số thấp có thể khác nhau giữa các cá nhân. Một số tai nghe, đặc biệt là các mẫu giá rẻ, có thể áp dụng tính năng khử tiếng ồn quá mạnh dẫn đến cảm giác không tự nhiên. Độ vừa vặn của tai nghe cũng ảnh hưởng đến cảm giác này, trong đó các mẫu tai nghe chụp tai thường tạo ra lớp bịt kín tốt hơn, còn tai nghe nhét tai có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và độ khít.

Để giảm bớt cảm giác áp lực, người dùng có thể điều chỉnh cách đeo tai nghe hoặc thay đổi cài đặt ANC trong ứng dụng đồng hành của tai nghe. Việc điều chỉnh giảm mức độ ANC hoặc chuyển sang chế độ ANC thích ứng có thể giúp giảm cảm giác khó chịu mà không làm mất đi hiệu quả khử tiếng ồn.

Mặc dù cảm giác áp lực do ANC không phải là vấn đề ảnh hưởng đến thể chất, nhưng sự khó chịu mà nó gây ra là có thật. Với những điều chỉnh phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể tận hưởng lợi ích của công nghệ khử tiếng ồn mà không gặp phải điều khó chịu này.

Phát hiện hóa chất độc hại trong nhiều mẫu tai nghe phổ biến

Phát hiện hóa chất độc hại trong nhiều mẫu tai nghe phổ biến

Nghiên cứu từ châu Âu phát hiện 81 mẫu tai nghe chứa BPA và các hóa chất độc hại, làm dấy lên lo ngại về rủi ro sức khỏe khi sử dụng kéo dài.

tai nghe chống ồn chủ động tính năng ANC âm thanh Phụ kiện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận