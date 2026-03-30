Vì sao có cảm giác khó chịu khi bật chống ồn trên tai nghe?

Theo đó, khi bật chức năng ANC trên tai nghe, người dùng có thể cảm thấy như tai mình bị đè nặng, giống như đang ở trên máy bay hạ cánh hoặc lặn sâu dưới nước. Được gọi là hiện tượng "hút màng nhĩ", cảm giác này có thể khiến không ít người dùng khó chịu. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể khắc phục vấn đề để trải nghiệm nghe nhạc thoải mái hơn.

Nhiều người có thể nhận thấy cảm giác âm thanh khó chịu khi sử dụng tính năng ANC trên tai nghe ẢNH: AVIOT

Để bắt đầu, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Mặc dù công nghệ ANC có trên các tai nghe chống ồn không phải tạo ra âm thanh nhưng vẫn có thể khiến não bộ chúng ta cảm thấy áp lực. Nguyên nhân vì khi ANC hoạt động để loại bỏ các âm thanh tần số thấp, như tiếng động cơ hay tiếng gió, não bộ mất đi những điểm tham chiếu cần thiết để nhận thức không gian xung quanh. Kết quả là người dùng có thể cảm thấy như tai bị đẩy vào trong và tạo ra cảm giác khó chịu.

Không phải ai dùng tai nghe ANC cũng khó chịu

Tuy nhiên, không phải ai cũng trải qua cảm giác này, và độ nhạy cảm với âm thanh tần số thấp có thể khác nhau giữa các cá nhân. Một số tai nghe, đặc biệt là các mẫu giá rẻ, có thể áp dụng tính năng khử tiếng ồn quá mạnh dẫn đến cảm giác không tự nhiên. Độ vừa vặn của tai nghe cũng ảnh hưởng đến cảm giác này, trong đó các mẫu tai nghe chụp tai thường tạo ra lớp bịt kín tốt hơn, còn tai nghe nhét tai có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và độ khít.

Để giảm bớt cảm giác áp lực, người dùng có thể điều chỉnh cách đeo tai nghe hoặc thay đổi cài đặt ANC trong ứng dụng đồng hành của tai nghe. Việc điều chỉnh giảm mức độ ANC hoặc chuyển sang chế độ ANC thích ứng có thể giúp giảm cảm giác khó chịu mà không làm mất đi hiệu quả khử tiếng ồn.

Mặc dù cảm giác áp lực do ANC không phải là vấn đề ảnh hưởng đến thể chất, nhưng sự khó chịu mà nó gây ra là có thật. Với những điều chỉnh phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể tận hưởng lợi ích của công nghệ khử tiếng ồn mà không gặp phải điều khó chịu này.