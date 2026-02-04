Lộ diện tai nghe cao cấp mới của Sony với mức giá gây 'sốc'

Theo GSMArena, sau màn ra mắt của LinkBuds Clip, cộng đồng yêu âm thanh vẫn đang ngóng chờ một siêu phẩm thực sự từ Sony để kế nhiệm dòng tai nghe chống ồn huyền thoại WF-1000X. Mới đây, một sự cố rò rỉ từ nhà bán lẻ tại Thái Lan đã vô tình hé lộ toàn bộ diện mạo và mức giá gây tranh cãi của chiếc WF-1000XM6.

Hình ảnh rò rỉ về tai nghe Sony WF-1000XM6 ẢNH: GEMINI

Rò rỉ Sony WF-1000XM6: Thiết kế nhám, pin 'trâu' và khả năng chống ồn đỉnh cao

Theo danh sách sản phẩm (đã bị xóa nhanh chóng sau đó) từ một nhà bán lẻ Thái Lan, Sony WF-1000XM6 sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác biệt đáng kể so với tiền nhiệm. Củ tai có vẻ rộng hơn và được bao phủ bởi lớp hoàn thiện nhám sang trọng, thay vì bóng bẩy như trước. Hộp sạc cũng được 'lột xác' với hình dáng lăng trụ chữ nhật bo tròn, đồng bộ với phong cách nhám toàn diện. Dự kiến, sản phẩm sẽ có ít nhất hai tùy chọn màu sắc cơ bản là đen và bạc.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trong lần lộ diện này là sự xuất hiện của một khe lưới thứ hai trên vỏ tai nghe. Giới chuyên môn nhận định đây là vị trí của micro thu âm bổ sung, nâng tổng số micro lên con số 4 cho mỗi bên tai (3 micro ngoài + 1 micro trong). Nếu thông tin này chính xác, khả năng chống ồn chủ động (ANC) và chất lượng đàm thoại trên XM6 hứa hẹn sẽ vượt xa con số 3 micro/bên của dòng XM5 hiện tại.

Ngoài ra, tai nghe vẫn giữ chuẩn kháng nước IPX4 và sử dụng nút tai 'bọt biển' trứ danh giúp tăng cường khả năng cách âm thụ động.

Mức giá gây 'sốc'

Tuy nhiên, thông tin khiến nhiều người dùng quan tâm nhất chính là giá bán. Nhà bán lẻ Thái Lan đã niêm yết mức giá gợi ý là 11.990 THB (tương đương khoảng 380 USD hay 9,8 triệu đồng). Để so sánh, chiếc WF-1000XM5 ra mắt năm 2023 chỉ có giá khởi điểm là 300 USD (khoảng 7,1 triệu đồng vào thời điểm đó). Nếu mức giá này là thật, Sony đang định vị chiếc flagship mới của hãng ở một phân khúc giá cao hơn hẳn, tạo ra áp lực không nhỏ cho ví tiền của người hâm mộ.

Mức giá WF-1000XM6 trên một sàn bán lẻ của Thái Lan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù Sony chưa chính thức xác nhận, nhưng với những hình ảnh và thông tin chi tiết này, ngày ra mắt của 'ông vua tai nghe chống ồn' thế hệ mới có lẽ đã cận kề.