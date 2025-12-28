Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ diện phiên bản AirPods nhiều màu sắc Apple từng giấu kín

Phong Đỗ
Phong Đỗ
28/12/2025 15:11 GMT+7

Bí mật về việc tai nghe AirPods từng có phiên bản màu 'tông xuyệt tông' với iPhone 5c vừa rò rỉ.

Người dùng Apple từ lâu quen thuộc với màu trắng thương hiệu của dòng tai nghe AirPods. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino từng có ý định tung ra những phiên bản màu sắc rực rỡ, mang đậm phong cách của chiếc iPhone 5c huyền thoại.

Lộ diện những nguyên mẫu AirPods chưa từng thấy

Mới đây, nhà sưu tập nguyên mẫu nổi tiếng 'Kosutami' đã chia sẻ những hình ảnh độc quyền về phiên bản AirPods thế hệ đầu tiên. Điểm đặc biệt là phần vỏ hộp sạc không phải màu trắng đơn điệu mà được khoác lên mình các gam màu nổi bật như hồng và vàng.

Lộ diện phiên bản AirPods 'tắc kè hoa' Apple từng giấu kín - Ảnh 1.

Nguyên mẫu AirPods màu hồng và vàng lạ mắt vừa lộ diện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Theo quan sát, Apple dường như chỉ thử nghiệm thay đổi màu sắc ở lớp vỏ bên ngoài hộp sạc. Phần nội thất bên trong hộp và hai tai nghe vẫn giữ nguyên màu trắng truyền thống. Thiết kế này gợi nhớ mạnh mẽ đến dòng iPhone 5c từng gây sốt một thời với các tùy chọn xanh, lục, hồng, vàng và trắng.

Nguồn tin cho biết, vào khoảng thời gian phát triển AirPods đời đầu, Apple đã thực sự cân nhắc việc sản xuất 5 tùy chọn màu sắc khác nhau. Mục tiêu của hãng là để tai nghe có thể 'bắt cặp' hoàn hảo với các màu sắc của dòng iPhone 7 ra mắt cùng thời điểm.

Tuy nhiên, vì những lý do chiến lược hoặc kỹ thuật chưa được tiết lộ, ý tưởng táo bạo này đã bị hủy bỏ. Apple quyết định giữ nguyên màu trắng tối giản cho đến tận ngày nay. Hiện tại, ngoại trừ dòng tai nghe chụp tai AirPods Max, tất cả các mẫu in-ear (AirPods thường và Pro) vẫn chưa có bất kỳ lựa chọn màu sắc chính hãng nào khác.

Thông tin rò rỉ này khiến không ít người dùng cảm thấy tiếc nuối. Nhu cầu về một chiếc AirPods cá tính, khác biệt đã tồn tại âm ỉ trong cộng đồng người dùng nhiều năm qua (thể hiện qua sự nở rộ của các dịch vụ dán skin hoặc bọc case).

Việc một nguyên mẫu hoàn chỉnh từng tồn tại cho thấy Apple không hề ngó lơ nhu cầu này, nhưng sự cầu toàn của họ đã ngăn cản sản phẩm đến tay người dùng. Kosutami cũng là nguồn tin uy tín từng hé lộ nhiều dự án bí mật khác của Apple như kính Vision Pro màu đen, đế sạc AirPower hay dây đeo Apple Watch chất liệu FineWoven.

