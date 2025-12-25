Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iOS 26.3 giúp iPhone kết nối với mọi tai nghe nhanh như AirPods

Kiến Văn
Kiến Văn
25/12/2025 08:04 GMT+7

iOS 26.3 đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng đã mang đến một số thay đổi thú vị, đặc biệt ý nghĩa cho người dùng tai nghe không phải Apple.

Hiện tại, người dùng iPhone vẫn có thể sử dụng các phụ kiện ngoài, nhưng việc kết nối với chúng trước đây thường gặp nhiều khó khăn và yêu cầu thao tác phức tạp. Tuy nhiên, iOS 26.3 có thể giải quyết vấn đề, mặc dù cải tiến này mới chỉ áp dụng tại Liên minh châu Âu (EU).

iOS 26.3 giúp iPhone kết nối với mọi tai nghe nhanh như AirPods - Ảnh 1.

Người dùng không cần phải sử dụng AirPods nếu muốn kết nối nhanh với iPhone nữa nhờ iOS 26.3

ẢNH: TECHRADAR

Sự thay đổi về khả năng kết nối tai nghe của iPhone chủ yếu xuất phát từ các quy định mới liên quan đến Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU, vốn yêu cầu Apple mở rộng khả năng tương thích của hệ thống. Với iOS 26.3, việc kết nối tai nghe và phụ kiện từ các thương hiệu khác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Người dùng chỉ cần đưa thiết bị gần iPhone, một cửa sổ ghép nối sẽ tự động hiện ra giúp việc kết nối trở nên nhanh chóng và trực quan.

iOS 26.3 không chỉ mang tin vui đến tai nghe

Ngoài tai nghe, các thiết bị như đồng hồ thông minh và vòng đeo tay từ các thương hiệu khác cũng sẽ có khả năng nhận thông báo trực tiếp từ iPhone. Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép gửi thông báo đến thiết bị ngoại vi duy nhất tại một thời điểm, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến người dùng Apple Watch.

Đây là một phần trong nỗ lực của Apple để tuân thủ luật pháp châu Âu, vì vậy một số tính năng có thể chỉ có sẵn tại khu vực này trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sự thay đổi hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng không sở hữu toàn bộ hệ sinh thái của Apple trong tương lai, giống như cách mà USB-C đã mang lại.

Tóm lại, iOS 26.3 không chỉ mang lại diện mạo mới cho iPhone mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng cho những người dùng phụ kiện từ các thương hiệu khác. Điều này thể hiện sự cởi mở mà nhiều người dùng đã mong đợi từ lâu, vì vậy chắc chắn sẽ được đánh giá cao, đặc biệt trong những tình huống cần kết nối khẩn cấp.

