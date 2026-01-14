Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Khi tai nghe giá rẻ không còn là 'tiền nào của nấy'

Kiến Văn
Kiến Văn
14/01/2026 07:28 GMT+7

Khi tìm mua tai nghe để thưởng thức nhạc, sách nói, podcast và nhiều nội dung khác, người dùng thường cảm thấy choáng ngợp trước hàng loạt lựa chọn.

Trong số các lựa chọn, giá cả thường là yếu tố quyết định. Mặc dù có nhiều tai nghe chất lượng cao có giá dưới 2,5 triệu đồng, cũng không thiếu những sản phẩm giá rẻ từ 300.000 đến 600.0000 đồng. Những chiếc tai nghe giá rẻ này ra sao, chất lượng liệu có không đáng tin?

Khi tai nghe giá rẻ không còn là 'tiền nào của nấy' - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của các mẫu tai nghe giá rẻ ngày càng nhiều trên thị trường

ẢNH: RTINGS

Tuy nhiên, nhiều tai nghe giá rẻ lại mang đến chất lượng âm thanh khá tốt. Chất lượng có thể khác nhau tùy thuộc thương hiệu, nhưng nhìn chung, chúng có thể đáp ứng nhu cầu nghe nhạc cơ bản, dù không thể so sánh với những sản phẩm đắt tiền hơn. Một vấn đề khác mà người dùng thường băn khoăn là độ bền của tai nghe giá rẻ so với các mẫu cao cấp, nhưng điều này phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng của mỗi người.

Câu nói "tiền nào của nấy" thường được nhắc đến khi bàn về chất lượng sản phẩm, nhưng nhiều đánh giá về tai nghe giá rẻ lại cho thấy sự hài lòng cao, với tỷ lệ giá/chất lượng tốt và độ tin cậy đáng ngạc nhiên. Nếu chủ yếu sử dụng tai nghe để nghe sách nói, người dùng có thể sẽ không nhận thấy sự khác biệt lớn giữa các mẫu tai nghe rẻ và đắt tiền vì sách nói không có nhiều lớp âm thanh khác nhau.

Ngay cả một số tai nghe có giá khoảng 300.000 đồng vẫn được người dùng đánh giá cao về chất lượng âm thanh, thậm chí âm bass, độ bền và thời gian sử dụng lâu dài. Theo nhiều ý kiến, một số tai nghe vẫn hoạt động tốt sau 2 năm sử dụng, ngay cả khi họ vô tình để trong túi quần và giặt cùng với quần áo.

Khi tai nghe giá rẻ không còn là 'tiền nào của nấy' - Ảnh 2.

Tai nghe giá rẻ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng cơ bản

ẢNH: TECHRADAR

Góc khuất của tai nghe giá rẻ

Theo chia sẻ trên Reddit, mặc dù tai nghe giá rẻ có thể phù hợp cho sách nói, trải nghiệm nghe nhạc có thể không được trọn vẹn, dù rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng phân biệt giữa âm thanh tai nghe giá rẻ và đắt tiền.

Một số nhược điểm dễ được người dùng nhận thấy nhất ở tai nghe giá rẻ chính là gặp phải vấn đề kết nối không ổn định, âm thanh tự tắt và khó khăn trong việc sạc pin.

Nếu là người yêu thích âm nhạc và muốn trải nghiệm âm thanh tinh tế, việc đầu tư vào tai nghe đắt tiền có thể là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu chỉ cần một chiếc tai nghe để nghe nhạc hoặc sách nói một cách đơn giản, các sản phẩm giá rẻ hoàn toàn có thể phù hợp. Cuối cùng, ngay cả khi không hài lòng với chiếc tai nghe đã mua, người dùng chỉ đơn giản là mất vài trăm nghìn đồng thay vì hơn 2 triệu đồng.

