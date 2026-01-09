Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tai nghe giá rẻ Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thiết bị âm thanh

Kiến Văn
Kiến Văn
09/01/2026 14:59 GMT+7

Khi nói đến thế giới âm thanh, hai từ "giá rẻ" và "chất lượng cao" dường như không bao giờ đi cùng nhau. Nhưng tai nghe giá rẻ Trung Quốc lại khác.

Tai nghe không dây cao cấp thường có giá khoảng 250 USD, còn tai nghe chụp tai hàng đầu có thể gấp đôi con số đó. Tuy nhiên, một xu hướng mới đang nổi lên, tai nghe giá rẻ Trung Quốc đang trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều người đam mê âm thanh.

Tai nghe giá rẻ Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thiết bị âm thanh - Ảnh 1.

Các mẫu tai nghe giá rẻ Trung Quốc đang ngày càng nâng cao về chất lượng

ẢNH: FUTURE

Sự xuất hiện của các sản phẩm âm thanh từ các thương hiệu Trung Quốc, thường được gọi là "Chi-Fi", đang thực sự thách thức các tên tuổi lớn trong ngành. Những sản phẩm này không chỉ có giá cả phải chăng mà còn mang lại chất lượng âm thanh ấn tượng, mặc dù người dùng vẫn cần hạn chế các kỳ vọng đối với những mẫu tai nghe này.

Tai nghe giá rẻ Trung Quốc không còn bị xem nhẹ

Tai nghe "Chi-Fi" thường sử dụng các linh kiện giống nhau, với nhiều mẫu mã sử dụng củ loa động 10 mm, cáp hai chân có thể tháo rời và nút tai bằng silicon. Chi phí sản xuất thấp ở Trung Quốc, cùng với việc thu mua linh kiện "hàng loại B" từ các thương hiệu cao cấp giúp các công ty này tạo ra sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý. Ví dụ, tai nghe KZ EDC Pro có giá khoảng 210.000 đồng, mức phí khá hợp lý khi xem xét đến chi phí linh kiện.

Chất lượng âm thanh của các tai nghe "Chi-Fi" cũng không hề kém cạnh. Việc sản xuất hàng loạt các trình điều khiển âm thanh chất lượng cao đã trở nên dễ dàng hơn, từ đó giúp các thương hiệu Trung Quốc cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh. Nhiều người tiêu dùng đã chọn tai nghe KZ ZSN Pro X với giá khoảng 590.000 đồng nhờ thiết kế ôm sát tai và độ bền cao.

Mặc dù không thể so sánh với các thiết bị âm thanh cao cấp, tai nghe "Chi-Fi" vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn thưởng thức âm nhạc với ngân sách hạn chế. Sự phát triển của công nghệ âm thanh đã giúp các sản phẩm này trở nên phổ biến hơn và người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc tai nghe nhét tai chất lượng với giá cả phải chăng.

Nếu chưa thử tai nghe "Chi-Fi", đây là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng khám phá. Với nhiều lựa chọn đa dạng và giá cả hợp lý, những sản phẩm này chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh thú vị cho người dùng.

