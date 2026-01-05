Lý do khiến tai nghe giá rẻ có chất lượng âm thanh kém hơn

Theo BGR, các mẫu tai nghe giá rẻ thường phải hy sinh độ trung thực và chất lượng âm thanh để giữ giá thành thấp. Chúng thường sử dụng linh kiện sản xuất hàng loạt và có cách điều chỉnh âm thanh đơn giản, dẫn đến âm trầm quá mạnh, âm trung yếu và âm cao chói tai. Kết quả là, nhạc trở nên phẳng và thiếu chi tiết.

Trên thị trường có nhiều chủng loại tai nghe khác nhau, từ siêu rẻ đến cực kỳ đắt tiền ẢNH: RTINGS

Nội dung bài viết không khuyến cáo người dùng tránh xa tai nghe giá rẻ mà chỉ đơn giản giúp họ xác định một số điểm yếu trên tai nghe giá rẻ để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Cần nhớ rằng, không phải ai cũng có thể tận hưởng hết sức mạnh từ tai nghe cao cấp, vì vậy việc lựa chọn tai nghe giá rẻ vẫn hoàn toàn phù hợp, đặc biệt nếu người dùng có những hạn chế về ngân sách.

Những vấn đề trên tai nghe giá rẻ

Chất lượng âm thanh tốt không phải là điều ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng trăm quyết định thiết kế. Tai nghe giá rẻ thường sử dụng củ loa đơn giản, kém chính xác, dẫn đến âm thanh phẳng, rỗng và chói tai, đặc biệt khi phát ở âm lượng lớn. Hơn nữa, các nhà sản xuất thường tăng cường âm trầm hoặc âm bổng để tạo hiệu ứng tức thì, nhưng điều đó lại làm mất đi chi tiết và làm mờ các nhạc cụ.

Một vấn đề khác là hiện tượng méo tiếng dễ nhận thấy ở mức âm lượng lớn. Các linh kiện giá rẻ thường tạo ra sóng hài (sóng có tần số là bội số nguyên của tần số cơ bản) và nhiễu xuyên điều chế (IMD), làm giảm độ chi tiết và khiến âm thanh không còn trung thực. Trong khi đó, tai nghe cao cấp thường được đầu tư nhiều hơn vào việc đo lường và tinh chỉnh, từ đó đảm bảo mỗi cặp tai nghe hoạt động ổn định.

Các yếu tố trong thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh phát ra từ tai nghe ẢNH: RTINGS

Cách chọn tai nghe phù hợp

Nếu không phải là người cần trải nghiệm âm thanh "cực kỳ chính xác", người dùng hoàn toàn có thể đầu tư vào những tai nghe chất lượng tốt, giá phải chăng được bày bán trên thị trường. Các tai nghe giá rẻ trong tầm giá khoảng 1 - 2 triệu đồng hoàn toàn có thể mang lại chất lượng âm thanh đủ tốt để nghe nhạc hằng ngày, podcast hay gọi điện thoại. Nhưng nếu là người đam mê âm thanh hoặc nhà sản xuất âm nhạc, việc đầu tư vào tai nghe cao cấp sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn với độ rõ nét cao hơn và âm trường rộng hơn.

Dù vậy, hầu hết mọi người không cần phải chi quá nhiều tiền cho tai nghe. Nhiều mẫu tai nghe giá rẻ hiện nay đã cải thiện đáng kể về chất lượng âm thanh, với một số sản phẩm nổi bật như Soundcore Life Q20 (890.000 đồng), hay cao cấp hơn là Philips SHP9500 (1,89 triệu đồng) đều có thể đáp ứng nhu cầu. Theo các chuyên gia, công nghệ và khả năng tinh chỉnh ngày nay đã giúp các mẫu tai nghe giá rẻ cung cấp âm thanh cân bằng, thời lượng pin tốt và khả năng khử tiếng ồn chấp nhận được.

Cuối cùng, khi lựa chọn tai nghe, người dùng không chỉ trả tiền cho thương hiệu mà còn cho kỹ thuật, tính nhất quán và quy trình kiểm tra chất lượng. Hãy tham khảo các bài đánh giá độc lập và nếu có thể, hãy thử nghiệm sản phẩm trước khi mua để đảm bảo chất lượng âm thanh phù hợp với sở thích cá nhân của bản thân.