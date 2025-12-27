Sự đánh đổi khi dùng tai nghe không dây

Mặc dù vậy, nhiều người dùng đã phải đối mặt với những vấn đề khó chịu liên quan đến pin và độ trễ của tai nghe không dây, dẫn đến trải nghiệm không như mong muốn. Kết quả là người dùng không thể sử dụng thiết bị cho nhiều hoạt động di chuyển trên đường dài.

Nhưng thời lượng pin chỉ là một phần nhỏ trong hạn chế mà người dùng gặp phải khi sử dụng loại tai nghe này. Dưới đây là những điều người dùng nên biết về tai nghe không dây trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Tai nghe không dây ngày càng giống phần cứng dùng một lần ẢNH: BEST PRODUCTS

Những nhược và ưu điểm trên tai nghe không dây

Vấn đề lớn nhất của tai nghe không dây chính là pin. Hầu hết tai nghe TWS sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong quá trình sạc và xả. Một viên pin chất lượng cao có thể hoạt động đến 500 chu kỳ sạc trước khi dung lượng giảm xuống còn 80%.

Smartphone với pin dung lượng lớn hơn có thể sử dụng được một ngày hoặc hơn, thường mất từ 1 đến 2 năm để đạt đến 500 chu kỳ sạc. Ngược lại, tai nghe TWS cần sạc thường xuyên và thường đạt đến giới hạn chu kỳ sạc trong vòng chưa đầy 1 năm. Hơn nữa, hầu hết tai nghe nhét tai không thể thay pin, dẫn đến việc khi pin hỏng, chúng trở thành rác thải điện tử.

Độ trễ cũng là một vấn đề lớn. Khi nghe nhạc không dây, tệp âm thanh sẽ được nén và truyền qua không khí, dẫn đến mất dữ liệu. Dù công nghệ Bluetooth đã tiến bộ, nhưng với những người chơi game hoặc chỉnh sửa video, độ trễ dù chỉ vài mili giây cũng có thể gây khó khăn. Trong khi đó, tai nghe có dây không gặp phải vấn đề này, chỉ cần cắm vào là có thể sử dụng ngay.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tai nghe không dây mang lại sự tự do và khả năng chống ồn chủ động (ANC) mà tai nghe có dây không thể sánh kịp. ANC giúp giảm tiếng ồn xung quanh, cần thiết khi di chuyển trong môi trường ồn ào.

Dù có nhược điểm, nhiều người vẫn lựa chọn mang tai nghe không dây bên mình hằng ngày. Dẫu vậy, không thể nói rằng tai nghe có dây là lỗi thời. Sự yên tâm khi không bao giờ lo hết pin và chất lượng âm thanh tuyệt vời là những gì mà loại tai nghe này mang lại.