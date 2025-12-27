Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Sự đánh đổi khi dùng tai nghe không dây

Kiến Văn
Kiến Văn
27/12/2025 16:29 GMT+7

Tai nghe không dây (TWS) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người.

Mặc dù vậy, nhiều người dùng đã phải đối mặt với những vấn đề khó chịu liên quan đến pin và độ trễ của tai nghe không dây, dẫn đến trải nghiệm không như mong muốn. Kết quả là người dùng không thể sử dụng thiết bị cho nhiều hoạt động di chuyển trên đường dài.

Nhưng thời lượng pin chỉ là một phần nhỏ trong hạn chế mà người dùng gặp phải khi sử dụng loại tai nghe này. Dưới đây là những điều người dùng nên biết về tai nghe không dây trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Sự đánh đổi phía sau tai nghe không dây mà ít người để ý - Ảnh 1.

Tai nghe không dây ngày càng giống phần cứng dùng một lần

ẢNH: BEST PRODUCTS

Những nhược và ưu điểm trên tai nghe không dây

Vấn đề lớn nhất của tai nghe không dây chính là pin. Hầu hết tai nghe TWS sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong quá trình sạc và xả. Một viên pin chất lượng cao có thể hoạt động đến 500 chu kỳ sạc trước khi dung lượng giảm xuống còn 80%.

Smartphone với pin dung lượng lớn hơn có thể sử dụng được một ngày hoặc hơn, thường mất từ 1 đến 2 năm để đạt đến 500 chu kỳ sạc. Ngược lại, tai nghe TWS cần sạc thường xuyên và thường đạt đến giới hạn chu kỳ sạc trong vòng chưa đầy 1 năm. Hơn nữa, hầu hết tai nghe nhét tai không thể thay pin, dẫn đến việc khi pin hỏng, chúng trở thành rác thải điện tử.

Độ trễ cũng là một vấn đề lớn. Khi nghe nhạc không dây, tệp âm thanh sẽ được nén và truyền qua không khí, dẫn đến mất dữ liệu. Dù công nghệ Bluetooth đã tiến bộ, nhưng với những người chơi game hoặc chỉnh sửa video, độ trễ dù chỉ vài mili giây cũng có thể gây khó khăn. Trong khi đó, tai nghe có dây không gặp phải vấn đề này, chỉ cần cắm vào là có thể sử dụng ngay.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tai nghe không dây mang lại sự tự do và khả năng chống ồn chủ động (ANC) mà tai nghe có dây không thể sánh kịp. ANC giúp giảm tiếng ồn xung quanh, cần thiết khi di chuyển trong môi trường ồn ào.

Dù có nhược điểm, nhiều người vẫn lựa chọn mang tai nghe không dây bên mình hằng ngày. Dẫu vậy, không thể nói rằng tai nghe có dây là lỗi thời. Sự yên tâm khi không bao giờ lo hết pin và chất lượng âm thanh tuyệt vời là những gì mà loại tai nghe này mang lại.

Tin liên quan

Sony ra mắt tai nghe không dây WF-C710N, giá 120 USD

Sony ra mắt tai nghe không dây WF-C710N, giá 120 USD

Sony vừa chính thức giới thiệu WF-C710N, phiên bản kế nhiệm của tai nghe không dây khá phổ biến của hãng là WF-C700N.

Khám phá thêm chủ đề

tai nghe không dây tai nghe có dây thời lượng pin chất lượng âm thanh chu kỳ sạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận