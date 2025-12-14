Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Sennheiser ra mắt tai nghe audiophile không dây đầu tiên tại Việt Nam

Khương Nha
Khương Nha
14/12/2025 19:25 GMT+7

HDB 630 là tai nghe audiophile không dây đầu tiên của Sennheiser tại Việt Nam, hỗ trợ tái tạo âm thanh 24-bit/96kHz, aptX Adaptive, chống ồn chủ động (ANC) đi kèm bộ thu phát USB dongle BTD 700, giá 15 triệu đồng.

Tai nghe HDB 630 đánh dấu bước đột phá mới của Sennheiser trong việc giải quyết bài toán lớn của giới audiophile: tự do không dây nhưng không đánh đổi chất âm. HDB 630 mang chất âm audiophile trung tính, chi tiết. Trước đây, những đặc tính này thường cần đến hệ thống âm thanh có dây trong phòng nghe chuyên biệt. 

Để đạt tiêu chuẩn audiophile, Sennheiser đã độc quyền phát triển driver 42mm, kết hợp kiến trúc âm học tối ưu gồm khoang âm phía sau tinh chỉnh và hệ thống kiểm soát dao động, giúp tái tạo giọng hát tự nhiên, dải trầm sống động nhưng kiểm soát, cùng trường âm rộng mở và định vị âm chính xác.

Sennheiser trình làng tai nghe audiophile không dây đầu tiên tại Việt Nam, giá 15 triệu đồng - Ảnh 1.

Người dùng trải nghiệm tai nghe Sennheiser HDB 630

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

HDB 630 được đánh giá là cuộc cách mạng Hi-Res khi trang bị nền tảng xử lý digital Hi-Res tiên tiến, cho phép phát nhạc chuẩn 24-bit/96 kHz trực tiếp qua USB-C hoặc cáp analog. Tiêu chuẩn này cho phép người dùng dễ dàng kết nối tới thư viện nhạc cá nhân, DAC hoặc các dịch vụ streaming chất lượng cao. 

Model này hỗ trợ Bluetooth 5.2 với aptX Adaptive nhằm duy trì chất lượng truyền tải ổn định. Trong khi đó, cổng kết nối BTD 700 USB-C đóng vai trò như "bộ nâng cấp Hi-Res tức thì", hỗ trợ người dùng nâng cấp âm thanh chuẩn audiophile mà không phụ thuộc giới hạn phần cứng của smartphone.

Ngoài chất lượng âm thanh, HDB 630 còn được thiết kế để phục vụ nhu cầu nghe nhạc trong cả ngày với kết cấu nhẹ, thoáng, lực kẹp được tối ưu kết hợp đệm đầu Japanese Protein Leatherette nổi tiếng về độ mềm mại và bền bỉ.

Công nghệ Chống ồn Chủ động Thích ứng (Adaptive ANC) giúp giảm đáng kể nhiễu tạp âm, giúp người dùng tập trung khi làm việc ở những không gian mở. Trong khi đó, micro tích hợp hỗ trợ đàm thoại rõ ràng và chế độ Xuyên âm tự nhiên (Transparency) đảm bảo sự linh hoạt khi cần tương tác với xung quanh.

Theo công bố của nhà sản xuất, pin của HDB 630 có thể dùng trong 60 giờ, hỗ trợ sạc nhanh 10 phút cho 7 giờ sử dụng. Tại Việt Nam, HDB 630 được chào bán với giá 15 triệu đồng, chính thức mở bán từ ngày 20.12.

Khám phá thêm chủ đề

Sennheiser HDB 630 Audiophile tai nghe không dây Sennheiser
