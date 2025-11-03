Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điểm yếu cố hữu của Apple khiến người dùng iPhone 17 'chạnh lòng'

Kiến Văn
Kiến Văn
03/11/2025 14:11 GMT+7

Sự ra mắt của dòng iPhone 17 đã tạo nên làn sóng phấn khích trong cộng đồng yêu công nghệ nhưng cũng kéo theo nỗi thất vọng.

Về mặt phần mềm, iPhone 17 được trang bị iOS 26 với thiết kế giao diện Liquid Glass sống động, cùng nhiều tính năng tùy chỉnh và năng suất mới cho màn hình chính, màn hình khóa, ứng dụng Files…

Điểm yếu cố hữu của Apple khiến người dùng iPhone 17 'chạnh lòng' - Ảnh 1.

Thời lượng pin và tốc độ sạc vẫn là điểm yếu mà Apple chưa thể khắc phục với iPhone 17

ẢNH: REUTERS

Đối với phần cứng, iPhone 17 được trang bị chip A19 sáu nhân thế hệ mới giúp thiết bị hoạt động hiệu quả suốt cả ngày. Camera trước cũng được nâng cấp với tính năng Center Stage giúp chụp ảnh selfie đẹp hơn. Màn hình Super Retina XDR 6,3 inch của máy giờ đây hỗ trợ tần số quét 120 Hz khác biệt so với iPhone 16.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố được người dùng quan tâm nhất chính là thời lượng pin. Mặc dù Apple hứa hẹn iPhone 17 có thể hoạt động liên tục hơn 24 giờ khi xem video, pin của sản phẩm vẫn chưa thực sự nổi bật so với các điện thoại cao cấp khác trên thị trường. Cụ thể, iPhone 17 chỉ trang bị pin 3.692 mAh, còn các đối thủ như Galaxy S25 có pin 4.000 mAh, Pixel 10 là 4.970 mAh, OnePlus 13 là 6.000 mAh và Xiaomi 15 là 5.240 mAh.

Vì sao pin iPhone 17 vẫn chưa đủ tốt?

Apple tuyên bố rằng pin của iPhone 17 có thể cung cấp tới 30 giờ phát video hoặc 27 giờ phát trực tuyến video, nhưng trong thực tế, thời gian sử dụng thấp hơn nhiều. Theo ước tính từ PhoneArena, thời gian sử dụng thực tế chỉ đạt hơn 6 giờ, trong khi các bài kiểm tra khác cho thấy thời gian sử dụng dao động từ 7 giờ 41 phút đến khoảng 13 giờ.

Trong khi iPhone 17 hứa hẹn có thể sạc từ 0 đến 50% chỉ trong 20 phút với bộ sạc USB-C 40W, tuy nhiên thời gian để sạc đầy 100% là 1 giờ 16 phút. So với các đối thủ, Galaxy S25 mất 1 giờ 22 phút để sạc đầy, trong khi OnePlus 13 chỉ cần 43 phút.

Mặc dù iPhone 17 mang đến nhiều cải tiến, nhưng thời lượng pin và tốc độ sạc vẫn là những điểm mà người dùng cần cân nhắc khi so sánh với các điện thoại cao cấp khác trên thị trường.

