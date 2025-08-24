Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Cách tăng âm lượng iPhone nếu mức 'max' vẫn chưa đủ

Kiến Văn
Kiến Văn
24/08/2025 07:51 GMT+7

iPhone hiện đại được trang bị loa tích hợp có kích thước đủ lớn để phục vụ hầu hết các nhu cầu sử dụng như nghe nhạc hay xem phim.

Tuy nhiên, loa iPhone có thể bị giảm chất lượng theo thời gian khiến cho trải nghiệm sử dụng trở nên khó chịu. Kết quả là nhiều người có thể gặp phải tình trạng bỏ lỡ cuộc gọi và thông báo quan trọng do âm lượng chuông quá yếu.

Cách tăng âm lượng iPhone nếu mức 'max' vẫn chưa đủ - Ảnh 1.

Có những nguyên nhân khác nhau khiến âm thanh iPhone không được phát ở mức tối đa

ẢNH: SLASHGEAR

Nếu cảm thấy âm lượng của iPhone không đủ lớn, có một số cách để người dùng cải thiện trải nghiệm này. Đầu tiên, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt EQ trong ứng dụng Apple Music để tăng âm lượng. Để thực hiện, hãy vào ứng dụng Cài đặt, chạm vào biểu tượng ứng dụng Nhạc, sau đó cuộn xuống để tìm tùy chọn EQ trước khi chọn các chế độ khác nhau nhằm mang đến trải nghiệm phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, việc tắt tính năng kiểm tra âm thanh và giới hạn âm lượng tai nghe cũng có thể giúp ích. Điều này có thể thực hiện bằng cách vào mục Âm thanh & Cảm ứng trong ứng dụng Cài đặt, tìm tùy chọn Giới hạn âm lượng và tắt mục Giới hạn âm lượng tối đa đi nếu nó đang ở chế độ bật.

Cũng trong phần Âm thanh & Cảm ứng, người dùng hãy nhấp vào An toàn tai nghe và tắt tùy chọn Giảm âm thanh lớn để có trải nghiệm âm thanh to hơn khi sử dụng tai nghe.

Đeo tai nghe khi lái xe: Người bị phạt, người không sao?

Vệ sinh loa iPhone

Nếu đã thử tất cả các cách trên mà âm lượng vẫn không cải thiện, rất có thể loa của iPhone đã bị tắc hoặc hỏng, trong số này bụi bẩn và mảnh vụn có thể làm giảm âm lượng đáng kể. Để vệ sinh loa, người dùng có thể sử dụng bàn chải đánh răng lông mềm, chải nhẹ nhàng vào lỗ loa để loại bỏ bụi bẩn. Tuyệt đối tránh sử dụng hóa chất mạnh có thể làm hỏng linh kiện bên trong.

Cuối cùng, hãy thổi nhẹ không khí vào lỗ loa bằng máy thổi khí loại nhẹ để hoàn tất quá trình vệ sinh. Nếu âm lượng vẫn không thay đổi sau khi thực hiện các bước trên, có thể loa đã bị hỏng và người dùng nên mang iPhone đến một thợ sửa chữa chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

