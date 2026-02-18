Lý do tai nghe không dây giá rẻ tràn ngập thị trường

Nhiều người thường liên tưởng đến tai nghe nhét tai khi nhắc đến việc trải nghiệm âm nhạc, và đây là điều không có gì khó hiểu. Đặc biệt, với sự phát triển của thị trường tai nghe, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều mẫu tai nghe không dây giá rẻ trên các trang thương mại điện tử như Lazada hay Shopee.

Người dùng có thể mua những tai nghe không dây giá chỉ vài trăm đến vài chục nghìn trên các sàn thương mại điện tử ẢNH: RTINGS

Trong khi nhiều mẫu tai nghe không dây có giá vài triệu đồng như của Sony hay Apple, người dùng cũng có thể tìm nhiều lựa chọn giá rẻ chỉ vài trăm, thậm chí vài chục nghìn đồng. Làm thế nào mà các nhà sản xuất có thể cung cấp tai nghe không dây với giá thấp như vậy?

Câu trả lời nằm ở quy luật cung cầu. Khi tai nghe không dây trở nên phổ biến, nhiều nhà máy đã tham gia sản xuất, dẫn đến việc sản xuất hàng loạt, từ đó giúp giảm chi phí sản xuất và khoản tiết kiệm này được chuyển giao cho người tiêu dùng.

Theo CNET, tai nghe không dây được chia thành hai loại: "Thiết kế riêng" và "Hàng có sẵn". Loại đầu tiên thường có giá cao hơn do thiết kế độc đáo, trong khi loại thứ hai thường dựa trên các mẫu thiết kế tương tự và sản xuất hàng loạt. Một số sản phẩm giá rẻ thậm chí còn bắt chước các thương hiệu nổi tiếng, nhưng không phải lúc nào cũng kém chất lượng. Nhiều tai nghe không dây giá rẻ vẫn có thể mang lại trải nghiệm âm thanh tốt trong tầm giá.

Chất lượng tai nghe không dây giá rẻ có thực sự đáng lo

Mặc dù vậy, tai nghe không dây giá rẻ thường được sản xuất từ các linh kiện kém chất lượng, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Thực tế cho thấy, tai nghe không dây thường có chất lượng âm thanh kém hơn so với tai nghe sử dụng bộ thu phát 2,4 GHz và kém hơn cả tai nghe có dây. Dù vẫn có những mẫu tai nghe không dây chất lượng cao, chúng thường có giá thành cao hơn.

Chất lượng chế tạo cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Tai nghe giá rẻ thường có cảm giác kém chắc chắn và dễ gặp phải các sự cố như đồng bộ hóa kém hoặc hỏng hóc. Mặc dù tai nghe đắt tiền cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với lỗi, nhưng các sản phẩm giá rẻ thường dễ gặp sự cố hơn do quy trình sản xuất rút gọn.

Khi mua tai nghe không dây, người dùng nên cân nhắc giữa giá cả và chất lượng. Việc chọn lựa một sản phẩm có giá hợp lý nhưng chất lượng tốt sẽ tiết kiệm hơn so với việc mua một cặp tai nghe siêu rẻ nhưng nhanh chóng hỏng hóc.