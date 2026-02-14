Sony tung ra tai nghe chống ồn cao cấp WF-1000XM6

WF-1000XM6 là phiên bản kế nhiệm của mẫu WF-1000XM5 mà Sony ra mắt trước đó, với hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến vượt trội về trải nghiệm âm thanh.

WF-1000XM6 có giá bán 329,99 USD ẢNH: ENGADGET

Theo thông tin từ Sony, WF-1000XM6 được trang bị khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) tốt hơn tới 25% so với phiên bản trước nhờ vào 4 micro tích hợp. Thời lượng pin của tai nghe cũng ấn tượng, lên đến 8 giờ sử dụng thông thường.

Tại Mỹ, giá của Sony WF-1000XM6 là 329,99 USD, và hiện đã có mặt tại các cửa hàng như Sony, Amazon, Best Buy cùng các đại lý ủy quyền khác, với 2 tùy chọn màu sắc: Bạc bạch kim và Đen .

Về tính năng, WF-1000XM6 được trang bị bộ xử lý kép, bao gồm QN3e giúp tăng cường hiệu suất khuếch đại DAC và bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ xử lý âm thanh 32-bit, một sự nâng cấp từ 24-bit trên mẫu tiền nhiệm. Tai nghe còn sở hữu củ loa mới với thiết kế màng loa cải tiến mang đến âm trầm sâu và dải tần cao mở rộng.

Ngoài ra, WF-1000XM6 còn hỗ trợ âm thanh không dây độ phân giải cao (Hi-Res Audio Wireless), DSEE Extreme, và khả năng tương thích với âm thanh 360 Reality Audio. Người dùng có thể tùy chỉnh âm thanh qua bộ cân bằng 10 dải tần trong ứng dụng Sony Sound Connect.

Nhiều cải tiến đáng giá trên WF-1000XM6

Đặc biệt, để cải thiện chất lượng cuộc gọi, WF-1000XM6 được trang bị hai micrô và một cảm biến dẫn truyền qua xương ở mỗi bên, sử dụng thuật toán giảm tiếng ồn định hướng bằng trí tuệ nhân tạo (AI beamforming) để thu âm giọng nói chính xác ngay cả trong môi trường ồn ào. Thiết kế của tai nghe cũng được tối ưu hóa để phù hợp với đường cong tự nhiên của tai, hứa hẹn mỏng hơn 11% so với thế hệ tiền nhiệm.

Pin tai nghe cho thời lượng sử dụng lên đến 12 giờ cho mỗi lần sạc ẢNH: ENGADGET

WF-1000XM6 giữ lại tất cả các tính năng nổi bật của WF-1000XM5 như Auto Play, Adaptive Sound Control và Quick Access… Sản phẩm cũng hỗ trợ Gemini, cho phép người dùng trò chuyện rảnh tay với trợ lý ảo.

Đối với khả năng kết nối, tai nghe sử dụng các thuật toán tiên tiến và ăng-ten lớn hơn gấp rưỡi so với WF-1000XM5, do đó mang lại độ ổn định cao hơn và hỗ trợ Bluetooth LE Audio cho đầu ra độ trễ thấp.

Thời lượng pin của WF-1000XM6 vẫn không thay đổi so với WF-1000XM6, bao gồm 12 giờ khi sử dụng thông thường và 8 giờ khi bật chế độ ANC. Tai nghe có thể được sạc qua cáp USB-C hoặc sạc không dây. Đặc biệt, sản phẩm có xếp hạng IPX4 về khả năng chống nước bắn. Hộp sạc có kích thước 61,6 x 41,1 x 26,5 mm và nặng 47 g.