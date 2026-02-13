Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại Sony được quan tâm trở lại, dấu hiệu hồi sinh thương hiệu?

Kiến Văn
Kiến Văn
13/02/2026 14:06 GMT+7

Trong nhiều năm qua, thị trường smartphone bị chi phối bởi hai ông lớn Samsung và Apple, nhưng một thương hiệu có thể thay đổi cục diện này là Sony.

Mặc dù thông tin về các mẫu smartphone sắp ra mắt của Sony còn hạn chế, sự quan tâm của người tiêu dùng dành cho thương hiệu này đang gia tăng.

Điện thoại Sony được quan tâm trở lại, dấu hiệu hồi sinh thương hiệu? - Ảnh 1.

Sony vẫn là thương hiệu smartphone được người dùng quan tâm

ẢNH: T.L

Theo PhoneArena, một cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng, hơn 69% người tham gia cho biết họ có ý định mua smartphone Sony - con số cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho công ty Nhật Bản ngay cả khi Sony đã gặp nhiều khó khăn trong những năm qua.

Đáng chú ý, 13% người tham gia cho biết họ sẽ xem xét mua sản phẩm của Sony nếu giá cả hợp lý, trong khi 14% nói sẽ chỉ chọn điện thoại Xperia nếu sản phẩm vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Chỉ có 4% người tham gia khảo sát khẳng định không cân nhắc mua điện thoại Sony, dữ liệu cho thấy công ty vẫn có cơ hội để lấy lại lòng tin từ người tiêu dùng.

Liệu Sony có đủ tầm soán ngôi Samsung và Apple?

Ở thời điểm hiện tại, thông tin duy nhất liên quan đến smartphone của Sony là Xperia 1 VIII và 10 VIII, với rò rỉ cho thấy các sản phẩm này sẽ được ra mắt trong năm nay. Dẫu vậy, khả năng Sony soán ngôi hai ông lớn Samsung và Apple vẫn còn rất mong manh khi các rò rỉ cho thấy đợt phát hành các sản phẩm này sẽ hạn chế và có thể không có mặt tại thị trường Mỹ.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến doanh số của Sony là mức giá của Xperia 1 VIII, vốn dự kiến cao hơn so với các phiên bản trước. Kết hợp với nguồn cung hạn chế, sự hứng khởi của người dùng đối với Sony có thể bị thấp đi. Tuy nhiên, nếu có những bước đi đúng đắn trong tương lai, Sony có thể lấy lại vị thế của mình để tận dụng sự ủng hộ mạnh mẽ từ người tiêu dùng.

Được biết, Sony đã nhiều lần chứng minh khả năng tạo ra những sản phẩm yêu thích và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục làm được điều này với dòng smartphone Xperia trong tương lai.

